15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

*Duruşma, tutuklu eski Yarbay Turgay Ödemiş\'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.
Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 24. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 130 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma, tutuklu eski Yarbay Turgay Ödemiş\'in savunmasının alınmasıyla devam ediyor.