15 Temmuz Şehitler Köprüsü 12 Haziran'da yenilenmeye başlıyor; trafik yoğunluğu için alınan önlemler neler?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yenilenip bakım ve onarım yapılacağını açıkladı. Köprüdeki bakım ve onarım 12 Haziran'da başlayıp 31 Ağustos'ta bitecek. Köprünün iki şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik, karşı yönden alınan ek şeritle 2 gidiş ve 2 dönüş olacak şekilde düzenlenecek.

Bakan Ahmet Arslan, en son 1991 yılında mastik asfaltı yenilenen köprünün geçen 26 yıllık sürede mastik asfaltta önemli düzeyde bozulmalar olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Ulaştırma Bakanı köprü bakım ve onarımına ilişkin şunları söyledi.

"Trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız"

"Toplam 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey yenilemesi yapacağız. Kolay bir iş değil. Her aşamada köprünün 2 şeridi trafiğe kapatılıp mevcut trafik karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenlenecek ve trafiğin akıcı bir şekilde devam etmesini sağlayacağız.

"Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları göze almalıyız"

“Köprünün bakım ve onarımını bugün yapmazsak her geçen zamanın bize bedeli çok daha ağır olacak. Kalıcı rahatlık için geçici sıkıntıları mutlaka göze almak zorundayız. Zaten çalışma zamanını seçerken özellikle olabilecek en uygun dönemi dikkate aldık. En uygun tarihler haziran ve eylül ayları arasıdır. Hem hava ve iklim şartlarının iyi olması hem de okulların kapanması nedeniyle İstanbul'da herkesin izine ve tatile çıktığı, trafik yoğunluğunun en aza indiği dönem. Biz de sahada 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde 7 gün 24 saat durmaksızın çalışarak en geç 31 Ağustos’ta çalışmaları bitirmiş olacağız.

"Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra artık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün uzun süreli kapanmasına gerek kalmayacak. Bundan sonraki bakımlarda sadece üstteki tabakayı asfalt kazıma makinasıyla bir gecede kaldırıp aynı gecede asfaltı yenileyebileceğiz. Böylece aylarca süren çalışmalar bir gecede tamamlanmış olacak ve bakım onarım çalışmaları nedeniyle köprülerde trafik aksamayacak."