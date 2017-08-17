15 Temmuz sanığı teknisyen: Helikoptere ağırlık ekledim, ben olmasaydım...

Cumhurbaşkanı ayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenledikleri belirtilen 1’i firari 37 askerin aralarında bulunduğu 43’ü tutuklu 47 kişinin yargılanmasına bugün de devam edildi. Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ifade veren helikopter teknisyeni Astsubay Üstçavuş Ahmet Koçan, “Uçuş hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Ben olmasam da bu uçuş yapılabilirdi. Varlığım uçuşa katkı sağlamamıştır, hatta ek ağırlık yaptım. Yeni kişiler alınmadı” dedi.

Yoklamayla başlayan duruşmada ilk olarak sanık askerlerden helikopter teknisyeni Ahmet Koçan, savunmasını yaptı. Çiğli 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda yaşananları anlatan Ahmet Koçan, “Çiğli’ye gelip bekledik. Bu sırada uçuşun içeriği hakkında bize kimse bilgi vermedi. Çimenlik alanda oturup bekledik. Pilotlara koordinatların verilmesi sırasında yapılan konuşmalara tanıklık etmedik. VIP uçuş beklediğimiz sırada silahlı timler geldi. İçimden gizli görev ya da terör operasyonu olabilir dedim” dedi.

“Gerçeği bilsem uçmazdım”

Bahattin Akgün’ün helikopterinin arıza yaptığını öğrendikten sonra yanlarına gittiklerini ancak kendilerine bir şey söylenmediğini de anlatan Ahmet Koçan, “Ne Bahattin Akgün ne de teknisyeni bize bilgi vermedi. Bilgi alsam, bu göreve gitmezdim. Helikopterden yada motordan bir parça söker bu uçuşu yapmazdım” dedi.

Uçuştan önce babasıyla 34 saniye telefon görüşmesi yaptığını, kız arkadaşına da mesaj attığı bilgisini veren Ahmet Koçan, “Helikoptere binip kalkış yaptıktan sonra kimseyle bir konuşmam olmamıştır. Helikopter içerisinde taktığım kulaklıktan dolayı içerideki konuşmalardan haberim olmadı. Hatta bir ara uyukladım. Marmaris olduğunu sonradan öğrendiğim yere geldik. Askerler indikten sonra havalandık, yarım saat tur attık. Imsık’a geldik. Tankeri kullanamayacağımızı söyledik diğer helikopter geldi. Yakıt ikmali yapılmadı yaralı olduğu söylendi. Diğer helikoptere geçtik Çiğli’ye indik, teslim olduk. Helikopterin görev içeriğini Muğla’ya gelip savcılıkta öğrendik. Bu göreve mecburi olarak yazıldım. Hiçbir toplantıya katılmadım. Murat Dağlı’dan bilgi almadım. Uçuşun gerçekleşmesinde hiçbir katkım olmadı. Ben olmasam da bu uçuş yapılabilirdi. Varlığım uçuşa katkı sağlamamıştır, hatta ek ağırlık yaptım. Yeni kişiler alınmadı. Ne darbe girişiminden ne de Cumhurbaşkanı’na yönelik faaliyetten haberdar değildim” dedi.