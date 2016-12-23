15 Temmuz Polatlı iddianamesinden: Başbakan da canlı kalmayacak!

15 Temmuz darbe girişimine karışmakla suçlanan 330 şüpheli asker hakkındaki Polatlı iddianamesinde, dönemin Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürü Bilal Akyüz’ün aracında yapılan aramada, "- il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da" gibi ibarelerin yer aldığı bir not ele geçirildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen koordinesinde, 15 Temmuz darbe girişimine katılan Ankara Polatlı'daki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığı’nda görevli şüpheliler hakkında soruşturma tamamlandı. İddianame 330 asker şüpheli, 9 kişi maktul, 112 kişi de müşteki sıfatıyla yer aldı. Şüpheliler için 4’kez müebbet hapis cezası talep edildi. Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, iddianameden bazı bölümler şöyle:

- Polatlı Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Osman Ünlü ve 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Aygün’ün, 15 Temmuz gecesi gönderilen emirlerle fiilen görev yaptıkları belirtildi.

- Şüpheli Murat Aygün’ün Ankara merkezde 10 kavşağın kontrol altına alınması, TÜRKSAT ve TİB’in ele geçirilmesi için 240 personel ve 45 araçlık konvoydan oluşan birlikleri sevk ettiği kaydedildi.

- Şüpheli Albay Selçuk Serhat Pesek’in görev noktalarına doğru hareket eden askeri birlik komutanlarına, “Polis durdurursa durmuyorsunuz, ateş etme yetkiniz var, asla durmak yok, ateş edene ateş ediyorsunuz. Haydi aslanlarım” dediği aktarıldı.

- Suç tarihinde Kara Kuvvetleri Harekât Başkanlığı Teşkilat Şube Müdürlüğü’nde Kurmay Albay rütbesi ile görev yapan Bilal Akyüz’ün arabasında yapılan aramada Fetullah Gülen’in yazdığı kitabın yanı sıra “il/ilçe belediye başkan... Hiç canlı olmayacak belki de -Başbakan da” ibarelerinin yer aldığı bir not ele geçirildiğine dikkat çekilerek, “Darbeye teşebbüsün başarılı olması halinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün karşıt gördükleri siyasetçilere yönelik kanlı planlamaları ortaya çıkmıştır” denildi.

Yüz yüze görüşme talimatına uymuş

İddianemaede, eski EDOK Muhabere Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil’in 13 Temmuz günü şüpheli Osman Ünlü’yü ziyaret ettiği, birlikte yemek yedikleri belirtilerek şöyle denildi: “Fetullah Gülen’in, çok önemli hususların yüz yüze görüşülmesi yönünde talimatları mevcuttur. Şüphelilerin anayasal suç teşkil eden bir konuda telefon ile bağlantıya geçmeyecek kadar bilinçli oldukları da dikkate alındığında şüpheliler Bilal Akyüz, Metin İyidil, Osman Ünlü ve Murat Aygün’ün 15 Temmuz öncesi buluşmalarının anlamlı hale geldiği ve yüz yüze görüşerek planlama ve hazırlık yürütükleri tespit edilmiştir. Yapılan faaliyetlerin darbeye teşebbüs hazırlığına yönelik olduğu anlaşılmıştır.”