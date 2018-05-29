15 Temmuz nedeniyle kurulmuştu; Milli Savunma Üniversitesi direktörü 'FETÖ'den tutuklandı!

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından eski Harp Akademileri Komutanlığı yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi Teşkilat Şube Müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan 'FETÖ'den tutuklandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde ‘kripto’ FETÖ mensupları olduğu iddiasıyla yapılan gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.

Sertaç Eş'in Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, 'FETÖ' üyeliği gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan ve cezaevine konulan bir albayın görevi dikkat çekti. MSÜ Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürüten Topçu Kıdemli Albay Kadir Atakan’ın tutuklanması üniversitede de şaşkınlıkla karşılandı.

Bazı subaylar hakkında da tutuklama kararı var

Milli Savunma Üniversitesi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından eski Harp Akademileri Komutanlığı yerine kuruldu. İstanbul Maslak’taki yerleşkesinde faaliyete başlayan MSÜ, henüz yüzde yüz faaliyete geçmedi ve kuruluş çalışmalarını sürdürüyor. Üniversiteye rektör olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Prof. Dr. Erhan Afyoncu atandı.

Albay Atakan’ın ilk günden bu yana üniversitenin kuruluş çalışmalarından sorumlu Teşkilat Şube Müdürlüğü görevini yürütmesi ise güvenlikle ilgili birçok soru işaretini tekrar gündeme getirdi. Askeri kaynaklar, son operasyonlarda başka bazı kritik görevlerde bulunan subayların hakkında da tutuklama kararı verildiğine dikkat çekiyor.

‘Yeni dönem askeri' yetiştirecekti

Yeniden yapılanma kapsamında Kara, Hava ve Deniz harp okulları MSÜ’ye bağlı olarak faaliyet yürütüyor. Üniversitenin kuruluş amaçlarından bir TSK içindeki cemaat örgütlenmesinin önüne geçebilmekti. Ayrıca MSÜ, TSK’nin kurmay subay ihtiyacını gidermek için yeni yaklaşımlarla yeni dönem askerlerini yetiştirme iddiası taşıyor. Darbe girişiminin ardından TSK’de ortaya çıkan kurmay ve karargâh subay açığını kapatmak amacıyla MSÜ’de hızlandırılmış eğitimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın okula “Geleceğin subayını yetiştirme” görevi verdiği biliniyor.