15 Temmuz iddianamesi: FETÖ, İmralı'da Öcalan'ı öldürüp iç savaş çıkarmayı planladı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili 2 general ve 2 albayla ilgili hazırladığı iddianamede, tutuklulardan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş'un Eskişehir'de görevli Pilot Yüzbaşı Yavuz İstek'i arayarak "PKK lideri Abdullah Öcalan'a operasyon yapılacağını" söylediği belirtildi. İddianamede, 'FETÖ', Öcalan'ın öldürülerek Türkiye'de bir iç savaş çıkarılmasını planladığı önü sürüldü. Savcılık sorgusunda Öcalan'ın öldürülmesi iddiası sorulan Albay Ali Durmuş ise, "PKK elebaşına yönelik bir operasyonla ilgili Yavuz İstek'e bir beyanım olmadı. Böyle bir şey zihnimden dahi geçmedi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Felat Bozarslan'ın haberine göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Diyarbakır’da görev yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı 2 general ve 2 albaya yönelik soruşturmayı yürüten savcı hazırladığı iddianamede çarpıcı ayrıntılara yer verdi. İddianamede, 'FETÖ'nün yapılanmasını anlatan savcı, dosyanın şüphelileri olan 2’nci Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tümgeneral Atilla Darendeli, 8’inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Deniz Kartepe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Kurmay Albay Ali Durmuş ve 2’nci Birleştirilmiş Hava Hareket Merkezi Amiri Kurmay Albay Bülent Gürdoğan’ın eylemlerini yazdı.

Askeri hattan PKK liderine operasyon talimatı

Hazırlanan iddianamede, Eskişehir’de görevli Pilot Yüzbaşı Yavuz İstek’in darbe teşebbüsünden sonra verdiği çarpıcı bir ifadeye de yer aldı. İfadesinde 12 Temmuz günü Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliğinde görevli Albay Ali Durmuş’un askeri hattan telefonla kendisini aradığını belirten İstek, "PKK terör örgütü liderine yönelik bir operasyon yapılacağını, benim de birikimimden yararlanmak istediklerini söyledi" dedi.

Eskişehir'den Diyarbakır'a pilot getirildi

Şüpheli Albay Ali Durmuş’un darbe planlaması doğrultusunda Eskişehir’de Pilot Yüzbaşı Yavuz İstek’i arayarak özel görev olduğunu söyleyip Diyarbakır’a çağırdığını belirten savcı, 15 Temmuz günü F-16’ları gasp eden pilotlardan Yavuz İstek’in de bu istek doğrultusunda kendi birliğinden izin alarak Diyarbakır’a geldiğini kaydetti. Albay Durmuş’un, 14 Temmuz günü akşam saatlerinde tarifeli uçakla Diyarbakır’a geldiğini ifade eden savcı, şüphelinin aynı gün saat 23.30 sıralarında 182’nci Filo Komutanı İbrahim Yozgat’ın odasında savaş uçaklarını gasp eden 3 pilot ile toplantı yaptığını vurguladı. Toplantıda darbe girişimi ve gasp edilen savaş uçaklarının kalkışının planlandığını ifade eden savcı, Albay Durmuş’un sonraki gün tarifeli uçakla Ankara’ya döndüğünü kaydetti.

Öcalan'ı öldürerek iç savaş çıkarma planı

'FETÖ'nün İmralı’da bulunan Abdullah Öcalan’ı öldürerek, Türkiye’de bir iç savaş çıkarılmasını planladığı belirtilen iddianamede, planlamayı yaptığı ileri sürülen Kurmay Albay Ali Durmuş’un bu konudaki ifadesi de yer aldı. Savcılık sorgusunda Öcalan’ın öldürülmesi konusu sorulan Albay Durmuş ifadesinde şöyle dedi:

"Yavuz İstek’i geri hizmet uçuşuna davet etmedim. Sadece Diyarbakır’da olup olmadığını sordum. PKK elebaşına yönelik bir operasyonla ilgili Yavuz İstek’e bir beyanım olmadı. Böyle birşey zihnimden dahi geçmedi."

"Darbenin Hava Kuvvetleri planlayıcısı" cezaevinde tehdit etmiş

Albay Ali Durmuş’un darbeye teşebbüsün Hava Kuvvetleri ayağının planlayıcısı olduğunu ve bu amaçla Akıncı Hava Üssü'nde bulunduğunu belirten savcı, gözaltına alınıp Diyarbakır’a getirilen şüphelinin burada tutuklandığını kaydetti. Darbe teşebbüsü soruşturmasında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Yüzbaşı Ali Osman Uzun’un “Albay Ali Durmuş’un normal görev yeri Eskişehir’dir. Bu geliş sebebinin normal olmadığını düşünüyorum. Benim tahminim bu kişinin geliş sebebi yapılacak darbe girişimine ilişkin bilgi verme amaçlıdır” diye ifade verdiğini belirten savcı, Yüzbaşı Uzun’un cezaevinde Albay Ali Durmuş tarafından tehdit edildiğini kaydetti.

Tahliye edildikten sonra 12 Ekim 2016 tarihinde savcılığa yeniden ifade veren Yüzbaşı Uzun’un “Darbeye teşebbüs olayıyla ilgili 3 ay cezaevinde tutuklu kalıp, tahliye oldum. Cezaevinde dosya şüphelilerinden Ali Durmuş ve Bülent Gürdoğan ile aynı koğuşta kaldım. Ali Durmuş cezaevinde bana ‘Sen darbeyi engellemek için Başbakanlığın emriyle uçtun. Ama bak şimdi cezaevindesin. Bu hükümet devrilecek. Biz dışarı çıkacağız ama sen yine cezaevinde olacaksın’ şeklinde tehdit etti” dediğini belirten savcı, Albay Ali Durmuş ile Albay Bülent Gürdoğan’ın kendi aralarında konuşmalarında sürekli olarak hükümetin devrileceğini ve kendilerinin çıkacağını söylediğin ifade etti.