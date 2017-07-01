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15 Temmuz gecesi uzman çavuştan cuntacılara yakın çekim

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameden detaylar...

01 Temmuz 2017 10:43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin Jandarma Genel Komutanlığı ayağına ilişkin 244 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede ayrıntılara yer verildi. 
Jandarma Genel Komutanlığı’nı ele geçiren 'darbecilerin' kamera odasını idare etmesi için rehin aldıkları uzman çavuş, kimliklerinin belirlenmesi amacıyla cuntacılara yakın çekim (zoom) yapıp görüntülerini kaydetti. 


Hürriyet'te yer alan habere göre, darbecilerin rehin aldığı Jandarma Uzman Çavuş İrfan Algel’in ifadesine göre, nizamiyede görev yapan tüm personel darbeciler tarafından rehin alınarak ikinci kattaki Sükan toplantı odasına götürüldü. Algel’in ifadesi şöyle: 


Darbecileri kaydettim

Yüzbaşı Erkan Demir MP-5 makineli silahlı olarak yanıma geldi. Bakmak istedikleri yerlere kameraları çevirmemi istediler. Apartmanlarda bulunan keskin nişancıları bulmamı istediler. Kameraların yeterince yukarıya kalkmadığını söyledim. Çatıdaki analog kamerayı gördüler ve bu kameradan keskin nişancıları bulmamı söylediler. 

Görüntü bozulduğu için verim alamadılar. Uçakların ve helikopterlerin ateş ettiği yerlere çevirmemi istediler. Dediklerini yaptım ancak fırsat bulduğum zamanlarda darbecilerin yüzlerine kamerayı yaklaştırarak yüzlerinin daha sonraları tanınması için kayıtlarını aldım. 

A ve B nizamiyelerden vatandaşlar gelirken yarbay Yasin Kayabaşı kameradan gördü ve bu durumu telefonla birilerine bildirdi. Daha sonra yüzbaşı Erkan Demir’de bulunan telsizden Jandarma Genel Komutanı’nın Özel Kalem Müdürü albay Erkan Öktem’in (darbeci) sesini duydum. Telsizle ‘Ateş edin. Bacaklarına doğru ateş edin. Öldürün’ şeklinde anonslar geçti. A Nizamiye önünde, bina dışında bulunan zırhlı araçtan yine dışarıda bulunan vatandaşlara ateş edildi. 

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