15 Temmuz gecesi müezzini darp eden 3 sanığa toplam 40 yıl hapis talebi

İzmir'de, darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz gecesi sela okuyan Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzininin darp edilmesine ilişkin hazırlanan iddianame, İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Üç sanık hakkında "Terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla toplam 40 yıl hapis talep edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi müezzini Mehmet Kuzgun'un 15 Temmuz gecesi sela okuduğu gerekçesiyle ikisi kadın üç kişi tarafından darbedilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

O anlar kameralara böyle yansımıştı:

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Adil C. hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "kasten yaralama" suçlamalarından 13 yıl, firari sanık İlknur C.F. hakkında "FETÖ/PDY terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "kasten yaralama", "mala zarar vermek" suçlamalarından 17 yıl ve tutuksuz sanık Pınar D. hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 10 yıl hapis cezası talep edildi.

İddianamede, "Yürütülen soruşturmada şüphelilerin her ne kadar FETÖ/PDY terör örgütünden aldıkları talimat çerçevesince anılan eylemi gerçekleştirdiklerine dair somut bir delil elde edilememişse de olayın meydana geldiği saat itibariyle darbe girişiminin mahiyeti kesin olarak anlaşılmaktadır. Merkezi veya lokal olarak okunan selaların amacının ne olduğu da net bir şekilde bilinmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sanıkların, örgütün, "silahlı bir örgüt düzeyine geldiğinin bir vatandaş tarafından bilinemeyecek" şeklindeki savunmalarının gerçekleşen eylem nedeniyle inandırıcı olmadığı belirtilen iddianamede, o gece sanıkların, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla camilerde sela okunmasını engelleme çabasının, kastlarının yoğunluğu göz önüne alınarak, örgütle hiyerarşik bir bağ olmamakla örgüte bilerek, isteyerek yardım ettikleri kaydedildi.

Olay

Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisi'nin müezzini Mehmet Kutlu'nun, 15 Temmuz gecesi sela okuması üzerine camiye gelen bazı kişilerce tartaklanması ve giriş kapısının camlarının kırılması anları, güvenlik kamerasına yansımıştı. Kutlu'nun şikayeti sonrası başlatılan incelemede olayın Adil C, Pınar D ve İlknur C.F, tarafından gerçekleştiği belirlenmişti.

Olaydan sonra Adil C ve Pınar D, gözaltına alınmış, İlknur C.F'nin ise yurt dışında ikamet ettiği ve ülkeden ayrıldığı belirlenmiş, adliyeye sevk edilen iki şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

Haklarında yeniden yakalama kararı çıkartılan şüphelilerden Adil C. tutuklanmış, Pınar D. ise serbest bırakılmıştı.