15 Temmuz gecesi Hacettepe Teknokent neden basıldı?

15 Temmuz gecesi MİT'ten geldiklerini söyleyen 4 kişi, Hacettepe Teknokent'i bastı. Arşiv odasının kapısını zorlayıp belge arayan ekibin baskın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Hacettepe Teknokent, 15 Temmuz gecesi saat 24.00 civarında mavi tepe ışığı bulunan bir otomobille silahlı 4 kişi tarafından basıldı. Gazeteduvar.com.tr'den Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre güvenlik görevlilerine kendilerini önce ‘MİT’ sonra da ‘Başbakanlık’ personeli olarak tanıtan silahlı kişiler arşiv odasının kapısını zorladılar ve bazı odalarda belge aradılar.

Telefon gelince ayrıldılar

15-20 dakika süren bu baskının görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kayıtlara göre, grubun lideri olduğu anlaşılan bir kişi yanındakilere ‘gidiyoruz’ işareti veriyor ve grup Teknokent’ten ayrılıyor. Bu görüntüler üniversite yönetimi tarafından savcılığa teslim edildi. Ancak darbeci oldukları tahmin edilen bu 4 kişinin Teknokent’te ne aradığı sorusu hâlâ yanıt bulmuş değil. Bu konuyu sorduğumuz üniversite çevreleri Gülen cemaatinin teknokentlere özel bir ilgi gösterdiği bilgisini verdi.

Aynı çevreler cemaatin sadece Hacettepe’dekinde değil 5-6 teknokentte daha etkin olduğunu söylerken YÖK Genel Kurulu’nun Hacettepe Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Murat Tuncer’le ilgili iddiaları gündemine aldığını belirtti.