15 Temmuz davasında 2'nci gün

İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polis hakkında açılan davanın ikinci duruşmasına bugün devam ediliyor. 15 Temmuz'da Huber Köşkü'ne gitmemekle suçlanan Adil Tiftik hakkındaki iddiaları reddederek "Gece boyunca tarafıma herhangi bir talimat verilmedi" dedi.

Duruşmada, sanıklar savunmalarını veriyor.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda devam eden duruşma darbe girişimiyle ilgili İstanbul'daki ilk dava.

Özel harekâtçıları Huber Köşkü'ne götürmeyen polis pilotlar, şube müdürünü suçlamıştı

Davanın dünkü duruşmasında Huber Köşkü'ne gönderilen özel harekât polislerini helikopterle götürmek istemedikleri iddia edilen 2. pilot Tolga Gültekin ile 1. pilot Ender Küçüka, "İstirahatteki personelin şubeye çağrıldığı söylendi. Ne olduğunu şube müdürü Mehmet Tok'un odasına giderek sorduk. Yüzü kıpkırmızıydı, perişan haldeydi. Biz sorunca 'asker darbe yaptı' dedi. Şube müdürü, Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan'ı koruması için Özel Harekat polislerinin Huber Köşkü'ne uçurulmasını söyledi" diye konuşmuştu. Ardından Küçüka savunmasında bir özel harekât polisinin gelip "Bizi Huber Köşkü'ne götürün" dediğini aktardı. Küçüka, "Elinde silahlı, tuhaf hareketleri olan birileri gelip Cumhurbaşkanı'nın, ailesinin olduğu yere kendilerini götürmemizi istiyor. Ben 1'inci pilotum, tüm sorumluluk üzerimde. Şube müdürü Mehmet Tok'un yazılı emri olursa götürebileceğimizi söyledik. O da kontrolünü kaybetmiş vaziyetteydi. Zamanında hasbelkader rütbe aldığı için şube müdürü olmuş birisi. O hiçbir şey yapmayınca görevi ben devraldım ve direk daire başkanı Uygar Elmastaş'ı aradım, durumu ilettim. Elmastaş bana kendisini arayacağını söyleyip telefonu kapattı" ifadesini kullandı.