15 Temmuz davaları hangi aşamada?

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili bugüne kadar 13 ilde başlatılan soruşturmalar kapsamında hazırlanan 20'den fazla iddianame kabul edildi.

İstanbul'da dört; Ankara'da beş; Balıkesir, Bursa, Adana ve Antalya'da ikişer; Muğla, Denizli, İzmir, Erzurum, Malatya, Mersin, Kırklareli ve Zonguldak'ta birer iddianame hazırlanmış durumda.

Davalarda en önemli suçlamalar, 'anayasal düzeni bozmaya teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs' olarak yer alıyor.

Şüpheliler için ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezaları isteniyor. Davaların ilk duruşmaları görülmeye başlandı.

Soruşturmalar ve iddianame hazırlanma süreçleri de devam ediyor.

BBC Türkçe, Ajansların bugüne kadar geçtiği haberlerden mevcut davalar ve aşamalarını derledi.

'Darbecilerle işbirliği yapmakla suçlanan polisler' (İstanbul)

İstanbul'da 29 polis hakkında açılan davanın iddianamesinde, 'şüpheli polislerin darbeci askerlerle işbirliği yaptıkları, halkın direncini kırmaya çalıştıkları' belirtildi.

İddianamede bu polislerden bazılarının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı korumak için özel harekat timini Huber Köşkü'ne götürülmesi için verilen emirleri uygulamadıkları belirtiliyor.

29 polisten 21'i hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Diğer sekiz polisin ise yedi yıl altı aydan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

Davanın duruşması Salı günü başladı.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında oluşturulan mahkeme salonunda başlayan duruşma darbe girişimiyle ilgili İstanbul'daki ilk dava duruşması oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirme girişimi (İstanbul)

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ele geçirilmesine teşebbüs ettiği ileri sürülen 62 askerle ilgili dava.

Askerler hakkında üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı ele geçirme teşebbüsü (İstanbul)

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Sütlüce'deki İstanbul İl Başkanlığı'nı ele geçirme girişimiyle ilgili davada 14'ü rütbeli, 60'ı er, 74 asker yargılanıyor.

Askerler için üçer kez müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İlk duruşmanın 6-10 Şubat'ta İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği'ni ele geçirme girişimi (İstanbul)

İstanbul Valiliği'ni ele geçirme teşebbüsüyle ilgili iki ayrı iddianame hazırlandı.

İlk davada, İstanbul Valiliği'ni işgal etmeye çalışan 12'si tutuklu 90 şüpheli askerin üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İkinci dava ise, Valiliği işgal etmek isteyen askerlerin yardım talebi üzerine yola çıkan biri tutuklu 24 şüpheli asker hakkında.

Ömer Halisdemir'in öldürülmesi (Ankara)

Darbe girişimi gecesi, Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan general Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldüren Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in öldürülmesiyle ilgili dava.

Davada 18 sanık dörder kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

Halisdemir'e son mermiyi sıkan sanık için beş kez ağırlaştırılmış müebbet istendi.

İlk duruşmanın 21 Şubat'ta 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme girişimi (Ankara)

Ankara'daki Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirme teşebbüsüyle ilgili davada 38 asker için 4'er kez, 31 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

İlk duruşma tarihi henüz belli değil.

Etimesgut Alay Komutanlığı'nı ele geçirme girişimi (Ankara)

Özel Kuvvetler Komutanlığı Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı'nda meydana gelen olaylarla ilgili dava.

27 asker hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma tarihi belli değil.

Polatlı Topçu Tugayı davası (Ankara)

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ve Topçu ve Füze Okul Komutanlığı'nda görevli 330 kişi hakkında, darbe girişimine katıldıkları gerekçesiyle açılan dava.

Üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'darbe girişiminden önce yaptıkları hazırlıklara da' yer veriliyor.

Davanın ilk duruşmasının tarihi belli değil.

Adana'da askerler ve polislerle ilgili iki ayrı dava

Adana'da darbe girişimiyle ilgili iki ayrı soruşturmadan biri askerler, biri polislerle ilgili.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen il jandarma bölge komutanlığında görevli 5 eski subayın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıl hapis cezası istemiyle yargılanmasına 12 Aralık'ta başlandı.

Polislerin yargılandığı davada ise iki sanık var.

Sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma 2 Aralık'ta yapıldı.

Bursa davaları

Bursa'daki iki ayrı davada toplam 48 asker hakkında üçer kez müebbet hapis cezası isteniyor.

Davalardan birinin ilk duruşması yapıldı, ikincisinin ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı.

Balıkesir davaları

Balıkesir'deki iki ayrı davada 168 sanık hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma tarihi belli değil.

Antalya davaları

Antalya'da darbe girişimiyle ilgili iki ayrı soruşturma yürütülüyor.

Bu davalarda toplam 175 sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Duruşma tarihleri henüz belirli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası (Muğla )

15 Temmuz akşamı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili üçü 47 şüpheli hakkındaki dava.

Sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor.

Davanın ilk duruşması 20 Şubat'ta Muğla Ticaret Odası Salonu'nda görülecek.

İzmir davası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimine ilişkin 267 sanık hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Davada 152'si tutuklu 267 şüpheli yargılanıyor.

Davanın ilk duruşması 30 Ocak'ta Aliağa Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek.

Denizli davası

Darbe girişimine ilişkin ilk dava Denizli'de açıldı.

İddianamede, Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığından çok sayıda askeri personelin kalkışmaya destek olmak için Ankara'ya sevk edilmek üzere Çardak Havaalanı'na götürülmesi nedeniyle 42'si tutuklu 60 kişi hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Davanın ilk duruşması 26 Aralık'ta Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Zonguldak Sahil Güvenlik

Zonguldak'ta 11 eski Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin yargılandığı davanın ilk duruşması 23 Aralık'ta görüldü.

Mahkeme heyeti, sekiz tutuklu sanıktan dördümü tahliye etti.

Sanıklar hakkında iki şer kez müebbet hapis cezası isteniyor.

Erzurum'da iki kişinin yargılandığı dava

Davada iki rütbeli asker yargılanıyor: Dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Kurmay Albay Murat Koçak ile Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Harekat ve Asayiş Şube Müdürü Kurmay Binbaşı Murat Yılmaz.

Sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşması 23 Aralık'ta görüldü.

Bir numaralı şüphelinin Adem Huduti olduğu Malatya davası

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede tutuklanan eski 2'nci Ordu komutanı orgeneral Adem Huduti'nin yanısıra bazı general, subay, astsubay ve erler yer alıyor.

Huduti'nin bir numaralı şüpheli olarak yer aldığı iddianamede sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası isteniyor.

İlk duruşma tarihi belli değil.

Mersin davası

Mersin'de 11'i tutuklu 32 şüphelinin yargılandığı soruşturmada sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Davanın ilk duruşma tarihi belli değil.

Kırklareli davası

Kırklareli'ndekli soruşturmada 38'i tutuklu 81 sanık yargılanacak.

Sanıklar hakkında dört kez ağırlaştırılmış müebbet ve beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İlk duruşma tarihi henüz açıklanmadı.