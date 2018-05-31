15 Temmuz Darbe Komisyonu Raporu'nun basılmamasının sebebi ‘AİHM korkusu' mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Darbe Komisyonu yapacağı çalışmaları yaptı. Son adımları da atıp raporunu göndermek suretiyle görevini tamamlarsa isabetli olur diye düşünüyorum” sözlerinden kısa bir süre sonra çalışmaları AKP’li Başkanlık Divanı tarafından sonlandırılan TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, çalışmalarını gerçekleştirdiği raporu yayınlamadı. Komisyonun basılmayan raporu hakkında kulislerdeki ilginç iddialar dikkat çekiyor. Raporun, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kaygısı nedeniyle dolapta tutulduğu ileri sürüldü.

AİHM’e, FETÖ üyelerinin yapacakları bir başvuruda, Meclis raporun delil olarak sunulabileceğini ifade eden bazı milletvekilleri bunun Türkiye aleyhine kullanma olasılığına işaret etti. Tüm bu olasılıklara karşı bir önlem olarak raporun basılmadığı gelen iddia edildi. Kulislerde, bazı milletvekilleri komisyon raporunun basılmasının ‘FETÖ’ye önemli bir avantaj sağlayabileceğini savunurken; Türkiye’nin çok zor durumda bırakılabileceği yorumunda bulundu.

Seçimlerin erkene alınmasıyla birlikte sona eren TBMM 26. Yasama Dönemi’nde 4 siyasi partinin ortak önergeleriyle kurulan 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu basılmadı. CHP, çalışmalardan sonra çıkarılan rapora bilgileri dışında eklenen ve ‘CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ arasında bağ kuran’ bölümler nedeniyle raporun basımını durdurdu. AKP Başkanlık Divanı kararıyla eklenen eklenen 3 sayfalık bölümde, “Ana muhalefet partisi liderinin FETÖ’nün bir terör ve suç örgütü olduğu ortaya çıktığı 17/25 Aralık 2013 darbe girişiminden sonra bu örgütle sıkı bir amaç birliği içine girdiği gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Bunun üzerine CHP’li komisyon üyeleri, hazırladıkları 71 sayfadan oluşan “AKP - FETÖ Kardeşliği” başlıklı ek raporu sundu. Raporda, AKP ile FETÖ arasında yıllar itibarıyla gerçekleşen ilişkiler belgeleriyle sıralanırken, Fethullah Gülen ile AKP yöneticilerinin birlikte çekindiği fotoğraflar, AKP sözcülerinin Gülen hakkındaki açıklamaları, gazete küpürleri ve internette yer alan videolara kadar birçok belge yer aldı. CHP’nin ek rapor talebi yerine getirilmeyince ana rapor da basılmamış oldu.

CHP’li Komisyon Üyesi İstanbul Milletvekili Zeynel Emre’nin danışman ekibi tarafından hazırlanan Meclis 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun kronolojisi şöyle:

15 Temmuz 2016: Darbe Girişimi

19 Temmuz 2016: Dört parti komisyon önergesi verdi

20 Temmuz 2016: OHAL ilan edildi

26 Temmuz 2016: Komisyon Kuruluşu

2 Ağustos 2016: Resmi Gazete yayını

3 Ağustos 2016: CHP’li üyeler belirlendi

20 Ağustos 2016: AKP’li üyeler belirlendi

4 Ekim 2016: İlk toplantı

9 Kasım 2016: MİT Eski Müsteşarı Emre Taner oturumu

(Bu tarihten sonra toplantı günleri ikiye düşürüldü, Periscope yayınları yasaklandı)

9 Aralık 2016: Erdoğan açıklama yaptı: Aslında bu konu ile ilgili artık fazla konuşmak istemiyorum. Darbe Komisyonu yapacağı çalışmaları yaptı. Son adımları da atıp raporunu göndermek suretiyle görevini tamamlarsa isabetli olur diye düşünüyorum.

14 Aralık 2016: Komisyonun ek süre almayacağı açıklandı

22 Aralık 2016: 936 sayfalık ilk rapor sızdı

4 Ocak 2017: komisyon çalışmaları sonlandı

25 Mayıs 2017: 639 sayfalık ikinci rapor (komisyona karşı oy için) sunuldu

15 Haziran - 9 Temmuz 2017: Adalet Yürüyüşü

12 Temmuz 2017: 1097 sayfalık nihai rapor TBMM’ye sunuldu

14 Temmuz 2017: CHP rapora itiraz etti

20 Temmuz 2017: CHP 2. Muhalefet şerhini komisyona sundu

10 Ekim 2017: Raporun CHP’nin 2. Şerhi olmadan basıldığı ortaya çıktı (Kahraman ile görüşmemizde “Bir şey yapamam dedi”. Basımın durdurulmasını talep ettik)

16 Aralık 2017: Süleyman Soylu bütçe görüşmelerinden tahrif edilmiş rapora atıf yaptı

21 Aralık: Kahraman’a dönük soru önergesi verdik, cevap gelmedi.

25 Aralık 2017: Bilgi Edinmeden Soylu’ya ilişkin sorumuza cevap geldi. AKP’li Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın, yanıtında İçişleri Bakanı İsmail Soylu’nun Genel Kurul’da gösterdiği komisyon raporunun Başkanlıktan temin edilmediğini ve raporun basılmadığı mesajı verdi.