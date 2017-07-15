15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde binlerce kişi Şehitler Köprüsü'ne akın etti

Ankara'da TBMM'deki özel oturumun tamamlanmasının ardından darbe girişiminin yıldönümü etkinliklerine İstanbul'da devam edildi. İstanbul'daki etkinliklerin merkezi, darbe girişimi sırasında 36 kişinin yaşamını yitirdiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü oldu. İstanbul'un Anadolu yakasında Kısıklı, Altunizade ve Çengelköy'de toplanan vatandaşlar Milli Birlik Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, 20.15'te Çengelköy'den yürüyüşe katıldı. Başbakan kendisiyle yürüyen kalabalığa yaptığı kısa konuşmada "Terör örgütlerinin, darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Nakkaştepe'ye geldi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile "Milli Birlik Yürüyüşü"ne katıldı. Yürüyüşte, Erdoğan'ın Türk bayrağı tişörtleri giyinen torunları Ahmet Akif ve Mahinur Albayrak da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Makamı'nın yanından yürüyerek tören alanına geldi. Erdoğan'ı tören alanında İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan karşıladı.

Tören alanındaki vatandaşlara, Erdoğan'ın yürüyüşü dev ekranlardan izletildi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde Türk Bayrakları ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarını taşıdı.

Erdoğan burada vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Ardından 15 Temmuz Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

İşte dakika dakika İstanbul'daki törende yaşananlar:

00:14 - Türkiye'deki 90 bin camide aynı anda sela okunmaya başlandı

23:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Anıtı'nın açılışını yaptı.

TIKLAYIN - Erdoğan: Milletimiz anında bu girişimin arkasında FETÖ ihanet çetesi olduğunu tespit etmiştir

22:10 - Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti. "15 Temmuz gecesi milletimiz anında bu girişimin arkasında FETÖ ihanet çetesi olduğunu tespit etmiştir" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusuna tıkamak suretiyle affedersiniz, çalışamaz hale getiren imandır" şeklinde konuştu.

"Teröre karşı mücadele" mesajı veren Erdoğan "Bu hainlerin kafasını kopartacağız" ifadelerini kullandı, parlamentonun idamı kabul etmesi halinde yasayı onaylayacağını yineledi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak "15 Temmuz kontrollü bir dabe değildir. Ama CHP'nin başındaki zat kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir, başından beri kendisini oraya getirenlere sadakatini göstermiştir" diye konuştu.

21:45 - Darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin isimleri okunuyor

21:35 - Başbakan Yıldırım konuşma yaptı. Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Bugün 15 Temmuz gecesi şehitlerimizi anmak ve şehitler makamının açılışını yapmak için bir aradayız. Tam burada o karanlık gecede 34 kahramanımızı şehit verdik.

İstanbul’un Çorum’un Gaziantep’in evlatları vatanları için bayrakları için şehit düştü. Erzurum’un, Ardahan’ın Karabük Niğde’nin yiğitlerini burada şehit verdik. Abdullah Tayyip ve Erol Olçok bu köprünün ilk şehitleri oldular.

Acımız büyüktür hüznümüz dağlar kadardır ama boyun bükmüyoruz bükmeyeceğiz. Kor ateş de olsa hüznümüzü yüreğimize gömecek gözyaşlarımızı içimize akıtacağız bugün alçakları hainleri sevindirmeyeceğiz. Millet olarak 15 Temmuz’u unutmayacağız unutturmayacağız.

Anıtın içinde her bir şehidimizin adına dikilen ağaçların künyesinde 250 şehidimizin isimleri yer alıyor. Burayı ziyaret edip salaları dinleyip şehit isimleri okuyabilecek dileyenler Kur’an okuyup dua edebileceklerdir.

Sadece bu anıtlarla makamlarla değil şehitlerimizin isimlerini hikayelerini yeni eserlerle hizmetlerle yaşatmaya devam edeceğiz. Bütün şehitlerimizin mekanları cennet olsun ruhları şad olsun."

21:20 - Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Bakanlar Kurulu üyeleri, eski Başbakanlardan Tansu Çiller, spor, sanat ve iş dünyasından bazı isimler de katıldığı törende Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.

21:08 - 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

21:00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindekilerle birlikte protokoldeki yerini aldı

20:45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Birlik Yürüyüşü'ne başladı.

20.00 - Başbakan Binali Yıldırım ve çok sayıda bakan şu anda Çengelköy'de yürüyor, vatandaşlarla selamlaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne az sonra ulaşacak.

19.35 - Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyanlar , çeşitli sloganlar atıyor. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

19.10 —Başbakan Yıldırım da kortejle birlikte yürüyecek

Başbakan Binali Yıldırım'ın da kortejle birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyeceği öğrenildi. 3 kilometrelik yolu, vatandaşlarla birlikte yürüyecek olan Yıldırım, Çengelköy'deki yürüyüş güzergahanı kullanacak.

19.00 — Köprüde kurulan sahnede hazırlıklar sürüyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında yaşamını yitirenlerin isimlerinin okunması bekleniyor.

Yüzbinlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde, anıtın yapıldığı bölgenin önündeki tören alanı ve çevresine ulaşmış durumda. Altunizade'ye doğru Anadolu yakası semtlerinden gruplar yürüyüşünü sürdürüyor. Yürüyüşün bir saat sonra noktalanması ve törene geçilmesi bekleniyor.

18.40 - Yürüyüş kortejleri henüz köprüye ulaşmamış olmasına rağmen köprü üzerinde binlerce kişinin buluştuğu görülüyor.

Anma töreninin gerçekleştirileceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında kurulan etkinlik alanına vatandaşlar güvenlik kontrolünden geçirilerek alınıyor.

18.00 - İstanbul'daki Milli Birlik Yürüyüşü'nün resmen başlamasına yarım saat kaldı. Yerli ve yabancı çok sayıda basın mensubu platformun tam karşısına kurulan basın platformunda etkinliği takip ediyor. Alanda çok sayıda ambulans bekletilirken, sağlık kabini, mescit çadırları ve dinlenme yerleri de bulunuyor. Anma töreni, Çengelköy, Kısıklı ve Altunizade'de toplanan vatandaşların 18.30'da yürüyerek etkinlik alanına gelmesiyle başlayacak. Şu anda Yenikapı'dan tören için tekneler kalkıyor.

17.12 - İstanbul'da binlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe başladı. Anadolu Yakası'nda Altunizade sapağından itibaren büyük bir kalabalık güvenlik kontrol noktalarından geçerek törenin düzenleneceği bölgeye ilerliyor. Avrupa Yakası'ndan da kafileler halinde Asya Yakası'na geçişler sürüyor. Şehir Hatları vapurları ile geçişler sürerken tören alanına Zincirlikuyu'dan yürüyerek gitmek isteyenlere şimdilik izin verilmiyor.

16.45 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldı. Helikoptere, iki askeri helikopter öncülük etti.

16.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan özel uçakla İstanbul'a ulaştı. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nin protokol alanına da koruma polislerinin dışında hiç kimse alınmıyor.

15.45 - İstanbul ve Ankara'da görerek uçuş yapan sivil uçak ve helikopterlere uçuş yasağı getirildi.

14.18 - 15 Temmuz şehitleri Türkiye'nin dış temsilciliklerinde de anılıyor.

13.00 - TBMM Genel Kurulu, 15 Temmuz Özel Gündemi ile toplanıyor. Tarihi oturum gergin geçiyor.

12.00 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yürüyüş öncesi trafiğe kapatıldı.

10.05 - Başkent Ankara'da Demokrasi Nöbeti hazırlıklarda sona gelindi. Anma etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen vatandaşlar geceyi burada geçirdi - Darbe girişimine direnişin sembol mekanlarından TBMM, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Genelkurmay Başkanlığı, Yenimahalle'deki MİT kampüsü ve Emniyet Genel Müdürlüğünün önünde yapılacak anma etkinlikleri için hazırlıklar sürüyor.

06.49 - İstanbul'un birçok meydanında anma programları düzenlenirken, bazı bölgelerde vatandaşlar demokrasi nöbeti tuttu.