15 Temmuz’da darbe girişimiyle suçlanan eski subaylardan 4’üne 15’er yıl, 5’ine ise 13 yıl 4’er ay hapis cezası

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan 9 eski subay hakkında karar açıklandı. Mahkeme, dört sanık hakkında “Anayasayı ihlal teşebbüsüne yardım” suçlaması ile ayrı ayrı 15 yıl, beş sanık hakkında ise 13 yıl 4 ay hapis cezası kararı verdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda görevlendirilen 9 eski subayın, Yargıtay'ın bozma ilamından sonra yeniden yargılanmalarına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sekiz tutuklu sanık duruşma salonuna getirildi. Bir tutuklu sanık ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

"Kaçmadım, telefonumda bulunan programları silmedim, çünkü suçlu değilim"

Tutuklu sanık eski Yüzbaşı Necati Soner Sutmak şöyle konuştu:

“Askere elindeki silah gücünü kesinlikle kullandırtmadım. Emrim altındaki askerlere ‘Yaralansanız bile halka ateş etmeyecek, silah kullanmayacaksınız’ dedim. Yaptıklarım vatandaşı sakinleştirmek, sükunete erdirmek, darbe teşebbüsüne engel olmaya yönelik eylemlerdir. 19 Temmuz Salı gününe kadar normal mesaime devam ettim. Kaçmadım, telefonumda bulunan programları silmedim, çünkü suçlu değilim. Tahliyemi ve beratımı talep ediyorum.”

Eski Yüzbaşı Yüksel Koçak ise savunmasında şunları söyledi:

"Birliğe gittiğimde darbe girişiminden bir haberim yoktu"

“Yıllarca tutuklu kalmamın sebebi bir asker olarak emire itaat etmemdi. Amirim ‘Genelkurmaydan bir emir geldi başka bir kışlaya gideceksin’ dedi, ben de emire itaat ettim. Birliğe gittiğimde kesinlikle darbe girişiminden bir haberim yoktu. Darbe olduğunu anladığımda emir aldığım zaman ben kendimi irtica ettim. Birlikten ayrılmanın yollarını aradım. Ne 2008 öncesi ne de sonrası FETÖ ile bir bağlantım olmamıştır. Yaklaşık 6 yıldan beri tutukluyum. Gençliğimin en güzel yıllarında Siirt, Şırnak, Hakkari gibi şehirlerde terör ile mücadele ettim. Bu tutuklama fazlasıyla cezaya dönüşmüştür. Adalet istiyorum, hukuk istiyorum. Öncelikle tahliyemi, ardından beraatımı talep ediyorum.”

4 sanığa 15 yıl, 5 sanığa 13 yıl hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, bütün sanıklar bakımından “eylemin yardım suçu kapsamında kaldığına” kanaat getirdi.

“Anayasayı ihlal teşebbüsüne yardım” suçlamasıyla Abdullah Sezgin, Hakan Bolat, Hakan Erol, Fatih Hacıpaşalıoğlu'na ayrı ayrı 15 yıl; Yüksel Koçak, Necati Soner Sutmak, Hakan Tanrıkoluoğlu, Celil Aybar ve Ali Cömert'e ise ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devam ettirilmesini kararlaştırdı.