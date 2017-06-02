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Yaşam

15 Temmuz çocuk kitabında: Uzun Aslan çakallara karşı!

Kitapta Gezi Parkı protestolarına da gönderme yapılıyor

02 Haziran 2017 18:54

Ayhan Yavuz Açıkgöz tarafından kaleme alınan ve Edam Yayınevi’nden çıkan, “Uzun Aslan” adlı kitapta 15 Temmuz darbe girişimi “Çakallar, bu duruma çok sinirlenmişler. Hemen yeni bir plan yapmaya başlamışlar. Uzun Aslan hakkında çeşitli iftiralar çıkarmışlar ve bunları orman halkı arasında yaymaya karar vermişler. Fakat orman sakinlerinin çoğu bu yalana inanmamış. Aslında planları diğer hayvanlardan da destek bulup bu isyanı büyütmekmiş. Fakat bu isyancı çakallara ve beraberindeki hayvanlara kimse katılmamış” sözleriyle anlatıldı.

Gezi Parkı protestolarına da gönderme yapılan kitapta bir çakal “Uzun Aslan ormandaki yeşillikleri yok edip kendisi için binalar ve saraylar yaptırıyor. Ağaçlarımızı kesiyor, yuvalarımızı dağıtıyor. Bu orman daha iyi yönetilebilir. Herkesi isyana davet ediyoruz. Krala haddini bildirelim!” ifadelerini kullanıyor.

Kitapta yer alan bir bölüm şöyle:  

“Çakallar, bu duruma çok sinirlenmişler. Hemen yeni bir plan yapmaya başlamışlar. Uzun Aslan hakkında çeşitli iftiralar çıkarmışlar ve bunları orman halkı arasında yaymaya karar vermişler. Hırsızlık, adaletsizlik, yalancılık ve daha nice iftiralar atmışlar. Ayrıca ormanda büyük bir gösteri düzenlemişler. Bu gösteride çakallardan biri orman halkına seslenmiş:

Sevgili orman halkı… Uzun Aslan ormandaki yeşillikleri yok edip kendisi için binalar ve saraylar yaptırıyor. Ağaçlarımızı kesiyor, yuvalarımızı dağıtıyor. Bu orman daha iyi yönetilebilir. Herkesi isyana davet ediyoruz. Krala haddini bildirelim! diye bağırmış.

Fakat orman sakinlerinin çoğu bu yalana inanmamış. Sadece birkaç hayvan bu iftiralara kanarak çakalların yanında yer almış. İftiracılar ve onlara kanan diğer hayvanlar her yeri yakıp yıkmışlar. Ormanın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olan orman koruyuculara karşı şiddet kullanmışlar. Aslında planları diğer hayvanlardan da destek bulup bu isyanı büyütmekmiş. Fakat bu isyancı çakallara ve beraberindeki hayvanlara kimse katılmamış. Orman koruyucular kısa sürede isyanı bastırmışlar. Sonra da isyana katılan hayvanları yakalamaya başlamışlar. Fakat çakallar gizlice kaçarak kendilerine katılan diğer hayvanları yalnız bırakmışlar…”

Kitabın D&R'ın internet sitesinde yer alan tanıtım metni şöyle:

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