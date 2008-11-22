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15 PKK yandaşı tutuklandı

Birecik'te, PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 15'i tutuklandı.

22 Kasım 2008 02:00

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, DTP'nin Ayran Belde teşkilatının açılış töreninde terör örgütü PKK ve teröristbaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 15'i tutuklandı.

Geçen 9 Kasım'da, DTP'li Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Binici'nin de katılımıyla, Birecik'e bağlı Ayran beldesinde DTP bürosunun açılışı yapıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı açılış töreninde bazı kişiler, PKK terör örgütü ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine Türkçe ve Kürtçe slogan attı.

Açılış sırasında beldede yapılan törene katılanlar jandarma kamerası kayıtlarından belirlendi. Açılışta yasa dışı slogan attıkları ve sözde terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları saptanan Salih Erdal (23), Ahmet Barış (25), Mehmet Çimen (25), Yahya Demir (25), Salih Çetinkaya (24), Hanifi Karakuş (23), Mustafa Tümen (18), Müslüm Akhan (23), Mehmet Tümen (20), Şahin Ateş (38), Cumali Ökten (24), Ahmet Şahin (44), Kadir Kalender (38), Ramazan Sözer (18), Mustafa Şahin (20), O.K. (17), M.E. (17), M.E. (17) ve S.D. (16) belde ve köylerde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Birecik Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K., M.E., M.E. ve S.D., savcı tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 15 kişi `terör örgütü propagandası yapmak', `suç ve suçluyu övmek' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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