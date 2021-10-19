15 öğrenciye cinsel istismarla suçlanan öğretmen açığa alındı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 15 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu şikâyeti üzerine 15 Ekim'de görev yeri değiştirilen ve hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan öğretmen D.B., açığa alındı.

Olay, 4 Ekim'de Dicle ilçesi kırsal Kocaalan Mahallesi Kocaalan İlkokulu'nda yaşandı. Yaşları 8 ile 9 arasında değişen 15 kız ve erkek çocuk, ailelerine, öğretmenleri D.B.'nin kendilerini masasına çağırıp, cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. Aileler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Öğrenciler, pedagog eşliğinde ifade verip, yaşadıklarını anlattı. Aileler, ifade işlemlerinin ardından öğretmen D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu. (DHA)