15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, bir yatılı bölge ilköğretim okulunda kalan öğrencilerden Mukaddes Pala (12), Emin Savaş (12), Nihal Varlı (13), Mustafa Akan (11), Bilal Köseoğlu (12), Yunus Emre Er (12), Sergen Keleş (12), Yakup Yavuz (12), Ahmet Dündar (12), Veysel Eşer (13), Zeliha Kurt (14), Elif Sezer (13), Büşra Şahin (13), Şeyma Korkmaz (14) ve Semra Korkmaz (14), sabah kahvaltısının ardından rahatsızlandı.



Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Sağlık durumu iyi olan öğrencilerin, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtadan zehirlenmiş olabilecekleri öğrenildi.



Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi

