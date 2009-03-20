T24 LogoT24 Logo
Yaşam

15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanede

Gümüşhane’de yatılı bölge ilköğretim okulunda kalan 15 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

20 Mart 2009 02:00

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 15 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir yatılı bölge ilköğretim okulunda kalan öğrencilerden Mukaddes Pala (12), Emin Savaş (12), Nihal Varlı (13), Mustafa Akan (11), Bilal Köseoğlu (12), Yunus Emre Er (12), Sergen Keleş (12), Yakup Yavuz (12), Ahmet Dündar (12), Veysel Eşer (13), Zeliha Kurt (14), Elif Sezer (13), Büşra Şahin (13), Şeyma Korkmaz (14) ve Semra Korkmaz (14), sabah kahvaltısının ardından rahatsızlandı.

Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Sağlık durumu iyi olan öğrencilerin, sabah kahvaltısında yedikleri yumurtadan zehirlenmiş olabilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü bildirildi

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24