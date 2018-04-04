15 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kars'ın Kağızman İlçesi'nde, 15 öğrenci içtikleri sudan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İlçeye bağlı Çengilli Köyündeki Çengilli Ortaokulu'nda eğitim gören bazı öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikâyetini öğretmenlerine bildirdi.

Bunun üzerine 15 öğrenci kaldırıldıkları Kağızman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Öğrencilerden S.O. su içtikten sonra midesinin bulandığını anlatarak, "Sabah su içtikten sonra midemiz bulandı, kustuk, hocalarımız da bizi hastaneye gönderdi, sularımız çok pis akıyor" dedi.

Çengilli Köyü Muhtarı Nimetullah Bilgi de çocukların köydeki şebeke suyundan zehirlenmiş olabileceğini belirterek, bu konuda araştırma yapılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ve rahatsızlıklarının nedenine ilişkin araştırmaların sürdüğünü ifade etti.