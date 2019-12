'15 Ocak’a kadar adaylar açıklanacak'

Başbakan Erdoğan, AKP’nin yerel seçimler için aday belirleme takvimini açıkladı. Erdoğan partisinin büyük şehirlerde temayül yoklaması yapacağını belirterek “15 Ocak’a kadar bütün adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz.” dedi.



Erdoğan, AKP İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından yaptığı kapanış konuşmasında, iki gün boyunca Türkiye’yi konuştuklarını, meselelerini değerlendirdiklerini, partinin ve hükümetin yeni yılda takip edeceği yol haritasını, hedeflerini ve yerel seçimler öncesi yapacağı çalışmaların ele alındığını bildirdi.



Bakan ve milletvekillerinin 13 grup halinde bir araya geldiğini, illerin ve bölgelerin sorunlarının konuşulduğunu, yapılanlar hakkında milletvekillerinin ilk elden bilgi sahibi olma fırsatına sahip olduğunu anlatan Erdoğan, “Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, milletvekili arkadaşlarımız, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kollarımız, Merkez Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımız her konuda bilgi ve görüş alışverişinde bulundular” dedi. Erdoğan, Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan’ın milletvekillerine bir sunum yaptığını da bildirdi.



Erdoğan: Yerel seçimler için start verdik



Seçim takviminin işlemeye başladığını ve Türkiye’nin 29 Mart 2009 günü sandığa gideceğini anımsatan Erdoğan, milletin kendisine hizmet edecek kadroları da hür iradesiyle iş başına getireceğini kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:



“Seçimlerde 16 büyükşehir, 142 büyükşehir ilçesi, 65 il, 750 ilçe ve 1350 civarında belde olmak üzere toplam 2 bin 300 civarındaki birimde halkımız belediye başkanlarını seçecek. Türkiye genelinde il genel meclisi, belediye meclis üyesi, köy muhtarı, mahalle muhtarı, köy muhtarı azası, mahalle muhtarı azası olmak üzere yedeklerle birlikte yaklaşık 500 bin kişinin seçimi yapılacak. Sadece bu rakam bile önümüzdeki seçimlerin ülkemiz açısından ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Seçimlerin demokratik kurallar çerçevesinde güven ve huzur içerisinde yapılması için hükümet olarak her türlü önlemi aldık, almaya devam ediyoruz. AKP olarak mahalli seçimlerin demokratik bir yarış içerisinde, demokrasiyi güçlendiren, yücelten ve milletin hür iradesinin sandığa en sağlıklı şekilde yansımasını sağlayan bir anlayış ve tavır içerisinde hassasiyetle çalışmalarımızı biz de sürdüreceğiz.”



Bu hafta içerisinde büyükşehir belediyesini kazandıkları 12 ilde bir “temayül yoklaması” yapacaklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:



“Bu temayül yoklamasıyla özellikle bu illerde belediye başkanlarımızın başarılı olup olmadığı, olumlu görünüp görünmediği, beşeri münasebetler noktasında halkımızın bakışını... Bunları gerek kamuoyu araştırması ile gerekse il yönetim kurulu, ilçe başkanlarımız, bunun yanında belediye meclis üyeleri, gençlik kollarımız, kadın kollarımız, ki bunların hepsinin yazısı teşkilatlarımıza gitti, bunların katılımı ile temayül yoklamalarını yapacağız. Ondan sonra milletvekili arkadaşlarımızla o ilin değerlendirmesini yapacağız, o değerlendirmeden sonra bir karar vereceğiz. Bu karar eğer yola devam diyeceğimiz arkadaşlar kimlerse onları belirleyip bu arkadaşlarımıza ‘Biz bu dönemde de seninle yola devam ediyoruz’ diyeceğiz. Fakat henüz karar veremediğimiz arkadaşlarımız varsa onlarla ilgili değerlendirme sürecini biraz daha uzatacağız. Önemli olan burada kişileri o makamlarda tutmak değil veya kişileri öne çıkarmaktan öte, bizim partimizin başarısını sağlamaktır.”



Kurban Bayramı’nın ardından 46 ilde daha aynı çalışmanın yapılacağını belirten Erdoğan, bu illerde il ve ilçe belediye başkanlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayacaklarını ifade etti.



Belediye başkanlarını belirlemelerinin ardından önce illerin açıklanacağına işaret eden Erdoğan, ancak değerlendirme süreçlerinin devam edeceğini ancak tüm adayların en geç 15 Ocak 2009 tarihine kadar açıklanacağını söyledi.



Yerel yönetim seçimlerine karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde ilerleyeceklerini ifade eden Erdoğan, diğer parti ve adayları da seçimlerde demokrasi içerisinde yarışmaya davet ettiklerini söyledi.



Kızılcahamam kampından notlar



AKP’nin Kızılcahamam’daki istişare toplantısında maç geleneği bozulmadı. Milletvekilleri halı saha maçı yaptı. Ancak elektrikler kesilince, mücadele yarıda kaldı. Siyasilerin eşlerinin de Kızılcahamam’da ayrı gündemi vardı. Başbakan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nun açılışını yaptı.



Emine Erdoğan ile Devlet Bakanı Nimet Çubukçu’nun kıyafetlerinin benzer olması, dikkat çekti. Emine Erdoğan ana-kız okula kampanyasını tamamlayan 40 kursiyere diplomalarını verdi. 59 yaşındaki Kezban Fidan, diplomasını alırken teşekkür konuşmasını, metinden okudu.



Emine Erdoğan da, 21. yüzyılda okuma yazma bilmemenin mazereti olmadığını söyledi. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da cinsiyet ayrımcılığının kabul edilemeyeceğini belirtti.