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Spor

15 Nisan Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG 13

15 Nisan 2018 12:30

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Kayserispor - Gençlerbirliği  
16.00 Antalyaspor - Atiker Konyaspor  
16.00 Göztepe - Bursaspor  
19.00 Galatasaray - Medipol Başakşehir 

SPOR TOTO 1\'İNCİ LİG
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor - Adana Demirspor
13.00 Eskişehirspor - Samsunspor
15.30 Grandmedical Manisaspor - BB Erzurumspor 
18.00 Akın Çorap Giresunspor - Balıkesirspor Baltok

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılı kulüpte Divan Başkanlık seçimi yapılacak

BEŞİKTAŞ 
- Takım izinli

FENERBAHÇE
- Beşiktaş maçının hazırlıkları başlayacak.

TFF 2\'nci ve 3\'üncü Lig\'de 31\'inci hafta karşılaşmaları devam edecek.

AVRUPA\'DAN FUTBOL
16.00 Milan - Napoli  (Haka Çalhaoğlu)
21.45 Lazio - Roma (Cengiz Ünder) 

BASKETBOL
-Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi-
13.00 Muratbey Uşak - Galatasaray Odeabank
15.15 Sakarya BŞB Basketbol - Anadolu Efes
17.00 Tofaş - Pınar Karşıyaka

VOLEYBOL
-Vestel Venus Sultanlar Ligi-
18.00 Halkbank - Nilüfer Bld.

BİSİKLET
- Gran Fondo Marmaris Bisiklet Yarışı, Türkiye\'nin yanı sıra 10 ülke sporcularının katılımı ile koşulacak

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