15 milyon TL vekalet ücreti aldığı iddia edilmişti; Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal İBB’den azledildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) 15 milyon liralık avukatlık ücreti aldığı iddiası tartışma konusu olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal, belediye tarafından azledildi.

Erdoğan'ın eski avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın, İBB ile kurduğu iş ilişkisi, Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı "Metastaz 2: Cendere" kitabıyla gündeme geldi. 2 Aralık 2020'de okuyucuyla buluşan kitapta, İnal'ın İBB'den 15 milyon lira vekalet ücreti aldığı iddia ediliyordu.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, İBB, İnal'a verilen vekaleti sonlandırarak avukatlıktan azletti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla 13 Ocak'ta gönderilen azilnamede, belediye bünyesinde 101 avukatın olduğu ve kamu hizmetinin kurum personeli tarafından yürütüleceği belirtildi.

Azilnamede şu ifadeler yer aldı:

"Kamu hizmetlerinin kamu personeli tarafından yerine getirilmesi Anayasamız ve 657 sayılı kanunda yer almış düzenlemeler olmakla, belediyemiz ile sizin de dahil olduğunuz serbest çalışan avukatlar arasında daha önceki dönemlerde yapılmış olan özel vekalet sözleşmelerinin incelenmesi neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sözleşmeli ve kadrolu olarak 101 avukat istihdam edilmesine rağmen, bir kısım davaların içerisinde sizin de yer aldığınız serbest avukatlar aracılığıyla yürütüldüğü belirlenmiştir.

Tarafınız ile yapılan vekalet sözleşmesine dayanak alınan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 118/h maddesiyle belediye başkanına verilen 'büyükşehir belediyesini özel avukatlara temsil ettirme' yetkisi ancak istisnai durumlarda başvurulacak bir yetki olup, tarafınızla yapılan vekalet sözleşmesi yetkili organlardan alınması gerekli bir karara da dayanmamaktadır.

Azilnameye konu vekalet sözleşmesinin ücrete yönelik hükümlerinin idaremizce incelenmesi sonucunda da belediyemiz aleyhine hükümler içerdiği görülmüş, aramızda mevcut vekalet ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Tüm bu nedenler ve görülen lüzum üzerine sizi bu günden itibaren vekaletten ve vekaletname ile tarafınıza verilmiş olan tüm yetkilerden azleder, tarafınıza verilmiş olan vekaletnameye dayanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına herhangi bir işlem yapmaya yetkili olmadığınızı bildiririm."

Vekalet Mevlüt Uysal döneminde verilmişti

Azilnameyle birlikte, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Mevlüt Uysal döneminde 21 Aralık 2018'de verilen vekalet sona ermiş oldu.

"Avukat inal ile konuştuk, kabul etti"

Tartışma yaratan iş ilişkisiyle ilgili Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan'ın kaleme aldığı "Metastaz 2: Cendere" kitabında şu ifadeler yer alıyordu:

"Sokakta idealleri için mücadele eden gençler için ne ifade eder, bilmiyoruz. Kitabı yazarken, Pelikancılara yakın olduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı'nın avukatlarından Mustafa Doğan İnal'ın, İmamoğlu dönemine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin avukatlığını yaptığını, bir çırpıda bir dosyadan 15 milyon liralık vekalet ücreti aldığını duymuştuk. Açık söyleyelim, inanmadık. Avukat İnal ile konuştuk, kabul etti. Ardından belediyeyi aradık. Hesaplar açıldığında onlar da 'dava' mücadelesi veren avukata eski dönemde verilen milyonlarla karşılaştılar. Kısacası belediye, Pelikancılar ve iktidar için çöp toplayan, vapurları işleten kurumdan fazlasıydı."

Suç duyurusunda bulunmuştu

Mustafa Doğan İnal ise, hakkındaki iddialar ardınan avukatı Ömer Faruk Karagüzel aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda, konu hakkında şu ifadeler yer almıştı:

"Avukat Mustafa Doğan İnal'ın kitapta geçtiği şekliyle İBB'den 15 milyon vekalet ücreti aldığı, bu ücretin yasal olmayan yollardan yapıldığı iddiası Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan tarafından ortaya atılmıştır.

Müvekkil Avukat Mustafa Doğan İnal, kitapta bahsedildiğinin aksine halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi avukatlığını yapmaktadır.

Göreve yeni seçilen İBB Başkanı ve yönetimi müvekkilim Avukat Mustafa Doğan İnal'ı azletmemiş, halen kendisiyle resmi avukatlık bağını sürdürmektedir. Kurumla yapılan sözleşme kapsamında halen müvekkilce dava dosyaları takip edilmekte, Büyükşehir Belediyesi adına duruşmalara katılım sağlanmaya devam edilmektedir.

Dava konusu kitapta bahsedildiğinin aksine, avukatlık sözleşmesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nden peşin olarak herhangi bir ücret alınmamıştır.

Müvekkilin İBB adına takip ettiği davalarda yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elde etmiş olduğu menfaatin yüzde 1'inin vekalet ücreti olarak müvekkile ödenmesi kararlaştırılmış olup, tüm ödemeler de bu kapsamda yapılmıştır."