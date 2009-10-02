1.5 milyon TL nereye gitti?

Çankaya Belediyesi, çalışanların hesabına yatırılması gereken 1.5 milyonluk promosyon tutarının yatırılmadığı ve banka müdürü tarafından elden sayılarak eski Hesap İşleri Müdür Vekili’ne teslim edildiği iddia edildi.

Çankaya Belediyesi, CHP’li eski Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın, bir ses kaydında “yamyam” diye nitelendirerek rüşvet almakla suçladığı belediye meclisi üyeleri ile gündeme gelmişti. Çankaya Belediyesi, son günlerde bu sefer de “promosyon operasyonu”yla tekrar ilgi odağı oldu. Milliyet gazetesinin haberine göre, partisinden ihracı istenen Eryılmaz döneminde belediye çalışanlarının maaşlarına yatırılması gereken 1.5 milyon TL’lik banka promosyonunun zimmete geçirildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Eski Hesap İşleri Müdür Vekili Nusret Özgür tutuklandı. Özgür’ün ifadesi yeni soru işaretlerine yol açtı.



Para nerede?



Özgür, banka müdürünün, “Nusret Özgür’e promosyon parasını elden verdim” iddiasını yalanladı. 1.5 milyon TL’nin akıbetini araştıran savcılık, Eryılmaz’ın ifadesine başvuracak. “Zimmet” iddiasıyla soruşturma başlatan Savcı Şadan Sakınan’ın talimatıyla 29 Eylül Salı günü Özgür, eski Belediye Başkan Yardımcısı İsa Varlı, banka müdürü İrfan Aydın gözaltına alındı. Aynı zamanda, bankanın belediyeye ödeyeceği promosyon ücretini harcanmış para gibi göstermek için fatura alınan şirketlerin sahibi beş kişi de yakalandı. Özgür, 30 Eylül’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Özgür, Eryılmaz’ın talebi ve Belediye Meclisi’nin kararıyla bankadan 17 milyon TL kredi çekildiğini ve belediye hesabına yatırıldığını da açıkladı. Tutuklanan Özgür’ün Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde şu ifadeyi verdiği belirtildi: “Belediye çalışanları maaşlarını Finansmarket şubesinden alıyor. Banka ile maaş protokolü 3 yıllık olarak Şubat 2005’te yapıldı. 4 Nisan 2007’de banka ile benim haberim olmadan ek bir protokol yapıldı. Bu protokolü İsa Varlı imzaladı. Ek protokolün yapıldığı gün belediyenin borçlarından dolayı meclis kararı ve Belediye Başkanı’nın talebiyle şubeden 17 milyon TL kredi alındı. 5 Nisan’da kredi belediye hesabına yatırıldı.



17 milyon TL’lik kredi



Müfettişler bankadan bir promosyon anlaşması yapılıp yapılmadığını sormuş. Banka müdürü, sözlü olarak 17 milyon TL kredi verdiklerini söylemiş. Yazılı olarak da belediyenin 1.5 milyon TL’lik borcunu ödediğini bildirmiş. Bu yazı üzerine müfettişler fatura olup olmadığını sormuş. Bir kısım faturalar müfettişlere gönderilmiş. Banka Müdürü, faturaların ait olduğu şirket sahiplerine, ‘bir kamu kurumuna yardım edeceğiz, siz bize fatura verin, hesabınıza da ödendi şeklinde girdi çıktı yapacağız’ demiş. Şirket sahipleri de faturaları vermiş. Bankadan bu parayı çektiklerine dair dekontlara da imza atmışlar. Söz konusu para kesinlikle bana getirilmedi.

Bu paranın kim veya kimlerin uhdesinde kaldığını bilmiyorum. Bu paranın elden getirilerek bana teslim edilmesinin mantıklı bir izahı da yok. Zira, bankadan belediye çalışanlarının hesabına aktarılması gerekirdi. Aydın’nın (banka müdürü) aleyhime verdiği ifadeleri kabul etmiyorum.”



Müdür: Parayı elden verdim



Banka Müdürü İrfan Aydın belediye yöneticilerinin “hesaplarda haciz olduğu” gerekçesiyle, paranın bankaya ya da spor kulübü hesabına yatırılmasına karşı çıktıklarını, nakit olarak istediklerini söyledi.

Yardımcısı, şoförü ve güvenlik görevlisi ile Çankaya Belediyesi’ne gittiklerini, Özgür’e makamında promosyon parası dolu olan çantayı teslim ettiklerini anlatan Aydın, belediye binasına kamera kaydı yapılmayan arka kapıdan alındıklarını, parayı sayıp teslim ederken, Özgür’ün eşinin de odada olduğunu kaydetti. Savcı Sakınan, 1.5 milyon TL’lik promosyonun kimlere dağıtıldığını araştırırken, 17 milyon TL’lik krediyi de inceliyor. Sakınan’ın eski Belediye Başkanı Eryılmaz’ı savcılığa davet ederek, ifadesini alacağı belirtildi.