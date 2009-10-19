1.5 milyon kişi 'kürtaj'a karşı toplandı

İspanya'da sosyalist Zapatero hükümetinin parlamentoya getirdiği kürtaj haklarının genişletildiği yeni yasa tasarısına karşı dün akşam Madrid’de geniş katılımlı protesto gösterileri düzenlendi.



Deutsche-Welle'nin haberine göre 40'a yakın sivil toplum örgütü tarafından organize edilen gösteriye Katolik kilisesi ve ana muhalefette olan Halk Partisi (PP) de destek verdi. Gösterilere Madrid dışından da binlerce kişi katıldı. Eylemlere toplam bir buçuk milyondan fazla kişinin katıldığı belirtiliyor.



''Her hayat önemlidir'' başlığı altında yapılan gösteride, ''kürtajın cinayet olduğu ve yaşama hakkını önlediği'' savunuldu. PP'den 30 kadar milletvekili ile birlikte gösteriye katılan PP'nin onursal başkanı ve eski Başbakan Jose Maria Aznar, ''Bu yasa tüm sınırları aşıyor'' açıklamasında bulundu.



İspanya'da 1985 yılında yürürlüğe giren yasaya göre kürtaja belirli şartlar altında izin veriliyor. Buna göre, bir kadın tecavüz sonucu hamile kaldıysa gebeliğin 12. haftasına, ceninde ciddi fiziksel hasar olduğu tespit edildiyse gebeliğin 22. haftasına kadar kürtaj yaptırabilirken, anne sağlığının riskte olduğu durumlarda ise kürtaj için zaman sınırı bulunmuyor.



Yeni yasa ne diyor?



Sosyalist hükümetin parlamentoya sunduğu yeni kürtaj yasasında kadına hamileliğinin 14. haftasına kadar kürtaj yaptırabilme hakkı tanınırken, ceninde fiziksel hasar tespit edildiğinde gebeliğin 24. haftasına kadar kürtaja izin veriliyor. Yeni yasanın en çok tartışılan bölümü ise, 16-18 yaşındaki genç kadınlara ailesinden izin almaksızın kürtaj yaptırma hakkı verilmesi. Yeni yasa Kasım ayında mecliste görüşülecek. Muhalefetteki İspanyol Halk Partisi yasanın kabul edilmesi halinde iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını duyurdu.