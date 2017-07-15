Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, 15 maddede 15 Temmuz darbe girişimini anlattı. "Tanklarının önüne dikilenler, hepsi tartışmasız kahramandır" diyen Hakan, " FETÖ çetesinin alçak kalkışması, toplumsal taban bulamamıştır." diye yazdı.

Hakan, GSM operatörlerinin 15 Temmuz nedeniyle bir günlük ücretsiz hizmet vermesine ilişkin de "15 Temmuz dolayısıyla...Bir günlük ücretsiz hizmet veren telefon şirketlerimizden...Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla da...Benzer bir uygulama bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde yayımlanan ( 15 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

MADDE 1: Tankların önüne dikilenler... Hepsi tartışmasız kahramandır.

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- MADDE 2: FETÖ çetesinin alçak kalkışması, toplumsal taban bulamamıştır.

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- MADDE 3: Cumhurbaşkanı Erdoğan zerre ödün vermeyerek çeteyi geriletmiştir.

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- MADDE 4: Türk Silahlı Kuvvetleri, darbe girişimine destek vermemiştir.

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- MADDE 5: Darbenin erkene çekilmesi, mağlubiyetin erkene çekilmesine yol açmıştır.

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- MADDE 6: FETÖ’cülerin darbe yapacak cüreti bulmasında, bunları besleyip büyütenlerin vebali büyüktür.

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- MADDE 7: Bu darbe girişimi, FETÖ’cülerin ölümcül bir macerasıdır. Kontrol falan yoktur.

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- MADDE 8: Darbeciler, ABD’nin bir kanadı tarafından cesaretlendirilmiştir.

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- MADDE 9: Bu ülkede en Erdoğan karşıtları bile FETÖ’cüler tarafından yönetilmeyi istememiştir.

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- MADDE 10: Zaaf, öngörüsüzlük ve beceriksizlik... 15 Temmuz’un üç başrol oyuncusudur.

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- MADDE 11: Önüne gelene FETÖ’cü suçlaması yapmak, FETÖ’cü cephenin algısal olarak genişlemesine yol açmıştır.

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- MADDE 12: Alçak darbenin püskürtülmesinden daha çok demokrasi, daha çok özgürlük çıkmamıştır.

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- MADDE 13: Darbenin hemen ardından ortaya çıkan milli birlik, ne yazık ki korunamamıştır.

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- MADDE 14: 15 Temmuz’un bilinmeyenleri bilinir hale gelememiştir.

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- MADDE 15: 15 Temmuz’da medya, tarihinin en başarılı sınavını vermiştir.

15 Temmuz dolayısıyla...

Bir günlük ücretsiz hizmet veren telefon şirketlerimizden...

Cumhuriyet Bayramımız dolayısıyla da...

Benzer bir uygulama bekliyoruz.

METİN HARA VAR YA... PAÇOZUN TEKİYMİŞ

METİN Hara var ya...

Hani şu Adriana Lima’yla sevgili olduğu için bütün erkeklerin düşmanlığını üzerine çeken şahıs.

*

Tam da...

“Kıskanmayın, gıpta edin, helal olsun çocuğa, bravo vallahi” falan diyecektim ki...

Ayşe Arman’a verdiği röportaj geldi önüme...

Hay, gelmez olaydı!

*

Herif, o kadar berbat bir yaklaşım sergiliyor ki...

Eski sevgililerinden eski otomobillerinden söz eder gibi ediyor.

*

Söyledikleri aşağı yukarı şöyle şeyler:

- Ben Adriana olayına öyle şak diye gelmedim Ayşe...

- Bak şimdi, ben sana eski sevgililerimi sayayım da durumu gör.

- Aslı T. var mesela... Çok ünlü, çok hoş bir kız.

- Ekin T. var ayrıca... Ünlü ve süper biri...

- Müge B. var bir de... Tamam, bir Adriana değil ama o da yerel ünlü.

- Sonra bir de Beste K. var ki... O da ünlü, o da çok güzel.

- Yani benim güzel Ayşe’m, ben sevgililer destanı yazmış bir adamım...

- Adriana Lima’yı kapmama şaşırma öyle...

*

Hay Allah müstahakını versin be Metin Hara!

Yahu sen...

Tam bir apaçi, tam bir barzo, tam bir zonta, tam bir paçoz, tam bir erkek Kezban’ıymışsın be!

İSTANBUL VALİSİ CHP YANDAŞI MI?

İSTANBUL Valiliği:

“CHP’nin mitingine 175 bin kişi katıldı.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

“CHP’nin mitingine 170 bin kişi katıldı.”

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Bu durumda...

İstanbul Valisi, CHP’ye beş bin kişilik bir kıyak geçmiş olmuyor mu?

Bir de “Valiler hükümetin valisi gibi davranıyor” derler.

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NOT: Cumhurbaşkanı’na da İstanbul Valisi’ne de “Küsuratlı sayı ver ki inandırıcı olsun” diyen çıkmadı mı?