1.5 kuruş için 4 milyar dolar



T24-Döviz piyasasında işlem hacminin en sığı olduğu geçen yılın son işlem gününde dolara doğrudan müdahale eden ve ihale ile birlikte yaklaşık 3.3 milyar dolar satarak kuru 1.9150 TL’den 1.89 TL’ye çekebilen Merkez Bankası (MB), dün de müdahaleye devam etti.











Radikal'in haberine göre, yeni yılın ilk işlem gününü de ‘istisnai’ gün olarak değerlendiren Merkez Bankası açılışta 1.8950 TL olan dolara gün boyu satış yaparak müdahale etti. Merkez Bankası, cuma günkü müdahaleden farklı olarak bu kez blok satış yerine her kademede, daha düşük satış yaparak yaklaşık 1 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle döviz satış ihalesi açılmayan günün sonunda dolar yine 1.90 TL’ye çıktı. İki işlem gününde cuma günkü ihaleyle birlikte satılan döviz miktarı 4.3 milyar dolara ulaştı. 4.3 milyar dolarlık satışa karşılık dolardaki düşüş 1.5 kuruşta kaldı.





Kurumsal talep geliyor





MB Başkanı Erdem Başçı, geçen hafta yaptığı açıklamada, önümüzdeki dönemde günleri normal ve istisnai olarak ikiye ayıracaklarını, istisnai günlerde haftalık repo ihalesi yerine yine bir hafta vadeli repo ihaleleri açılacağını ve ihaledeki faizin yüzde 12’nin altında oluşmasını sağlayacaklarını söylemişti. Dolarda kurumsal talep geldiğine dikkat çeken uzmanlar yabancı yatırımcının piyasada olmadığını belirterek, “Merkez’in yüklü satışına rağmen dolar direniyor” değerlendirmesinde bulundu. İstisnai olarak kabul edilen dün de Merkez Bankası, geleneksel yöntem ile 9 Ocak 2012 vadeli güniçi repo ihalesinde 5 milyar lira verdi, ihalede oluşan faiz yüzde 12,02 oldu. İhaleye 23.4 milyar TL teklif geldi. Bu arada bono piyasasında aktif kâğıdın faizi yüzde 11,17’ye yükseldi.





Enflasyona vurgu yaptı





MB açıklamasında piyasaya satış yönünde doğrudan müdahale edildiği belirtildi. MB’nin diğer açıklamasında ise bugün açıklanacak enflasyonun yüzde 10’un üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilerek, 29 Aralık 2011 gününden itibaren ek parasal sıkılaştırmaya gidildiği kaydedildi. Ek parasal sıkılaştırmanın asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlandığı belirtilerek, politika faizinden yapılan fonlama miktarının geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebildiğine vurgu yapıldı. Gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, etkili döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılmasının da söz konusu olabildiği ifade edilerek, “Burada amaçlanan, döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemektir” denildi.