15. İstanbul Bienali'nin sergi mekânları belli oldu

15. İstanbul Bienali, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 16 Eylül-12 Kasım 2017 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Koç Holding sponsorluğunda düzenlenecek bienal, birbirine yürüme mesafesinde olan altı komşu mekânda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sanatçı ikilisi Elmgreen & Dragset küratörlüğünde “iyi bir komşu” başlığıyla düzenlenecek 15. İstanbul Bienali, ev ve mahalle kavramlarını pek çok açıdan ele alacak.

Bienal sergileri bu yıl, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul bienallerine ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra, Cihangir’deki ARK Kültür ile Asmalımescit’te yer alan sanatçı stüdyosu gibi konut özelliği taşıyan mekânlara da konuk olacak.

Mahallelerin ve ev içi yaşantılarının dünyanın her yerinde geçirdiği köklü değişimler, bir arada var olma şekillerimizin uğradığı değişimleri konuşmayı da zorunlu kılıyor. “iyi bir komşu”nun kim olduğu, aynı zamanda kendimizin “iyi bir komşu” olup olmadığı sorusunu soran İstanbul Bienali, T24 işbirliğiyle internet ortamında bir sohbet sürdürüyor. Bienal başlayana dek her pazartesi bir yazar, sanatçı, akademisyen, mimar, psikanalist veya gazeteci T24’te “iyi bir komşu” hakkında yazacak.

Bienale ev sahipliği

yapacak mekânlar hakkında...

İstanbul Modern

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Cd., 34433 Beyoğlu-İstanbul

Ambar olarak inşa edilen ve 8'inci İstanbul Bienali’ne yaptığı ev sahipliğinin ardından, 2004 yılında Türkiye’nin ilk modern ve güncel sanat müzesine dönüştürülen İstanbul Modern bu yıl da bienale ev sahipliği yapıyor. Bina, Tophane Meydanı’nın 1957-58 yıllarındaki düzenlenmesini üstlenen ünlü mimar Sedad Hakkı Eldem’in imzasını taşıyor.

İstanbul Modern’in içinde bulunduğu alan bugün yeni bir dönüşüm süreci içinden geçiyor. Bu dönüşüm süreci, bienal kapsamında müzeye yerleştirilecek işlerin seçiminde de önemli rol oynuyor. 15. İstanbul Bienali boyunca farklı ülkelerden pek çok sanatçının enstalasyonuna ev sahipliği yapacak müzede, büyük ölçekli heykellerin yanı sıra “ev” ve “mahalle” kavramlarına eğilen tarihi işler de yer alacak. Bienalle işbirliği uzun yıllara dayanan İstanbul Modern, serginin devamlılığını, deneyimini ve uzmanlığını işaret ediyor.

Galata Özel Rum İlköğretim Okulu

Adres: Kemeraltı Cad. No: 49, 34425 Galata, Beyoğlu-İstanbul

15. İstanbul Bienali’nin bir diğer mekânı, İstanbul Modern’le aynı cadde üzerinde bulunan Galata Özel Rum İlköğretim Okulu. 1885-1909 yılları arasında neo-klasik üslupta inşa edilen okul, yüz yıl boyunca Rum çocuklarına eğitim verdi. Rum nüfusun özellikle 1960’lardan bu yana hızla azalmasını takiben 1988’de kapandı, daha sonra tekrar açılsa da yeterli sayıda öğrenciye ulaşamayarak 2007’de eğitim faaliyetlerine tekrar son vermek zorunda kaldı.

Geçmiş mirası sayesinde bilginin ve öğrenmenin sembolü olarak karakteristik bir atmosfere sahip olan bina, bulunduğu mahalle için önemli bir kurum. Bienal süresince ziyaretçiler, sanatçıların okulun odalarına ve ortak alanlarına yerleştirdikleri farklı deneyimler sunan işleri görme imkânına sahip olacak.

ARK Kültür

Adres: Kılıçali Paşa Mahallesi, Batarya Sk. No:2, 34430 Beyoğlu-İstanbul

15. İstanbul Bienali kapsamında ilk defa bir bienal sergisine yer verecek olan ARK Kültür, İstanbul Modern ve Galata Özel Rum İlköğretim Okulu’na çok yakın bir noktada, Cihangir semtinde konumlanıyor. Bauhaus tarzında Fonksiyonalist bir anlayışla inşa edilen iki katlı bu müstakil evde uzun yıllar boyunca farklı aileler yaşadı. İtalyan bir antikacının sahipliğinde görünümü büyük ölçüde değişen bina, en son 2009 yılında mimar Gülfem Köseoğlu tarafından yapılan restorasyonla orijinaline yakın bir hâle getirilerek bir kültür ve sanat alanına dönüştürüldü.

ARK Kültür, 15. İstanbul Bienali için yeniden, fakat bu sefer kurmaca bir karakterin ev sahipliğinde, bir yaşam alanı olarak kapılarını açıyor. Bir “müze eve” dönüştürülecek mekânda ziyaretçiler çeşitli kurmaca ve tarihi hikâyelerle karşılaşırken, evin kendisi de bir ifade aracına dönüşecek.

Pera Müzesi

Adres: Meşrutiyet Caddesi No:65, 34430 Beyoğlu-İstanbul

1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından tasarlanan Bristol Oteli binasının cephesi korunarak yenilenmesiyle 2005 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulan Pera Müzesi, 15. İstanbul Bienali’nin sergi mekânlarından biri olacak. 15. İstanbul Bienali müzenin üç ayrı katına yayılırken, Oryantalist resim koleksiyonu sergisine de bir müdahalede bulunacak.

Geniş bir oryantalist resim koleksiyonuna sahip beş katlı müzede “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarının yanı sıra ulusal ve uluslararası alanlarda önemli sanatçı ve koleksiyonlar sergileniyor.

Sanatçı Stüdyosu

Adres: Asmalımescit Mahallesi, Beyoğlu-İstanbul

15. İstanbul Bienali katılımcılarından İstanbullu bir sanatçı kolektifi, Asmalımescit’te bir apartmanda yer alan stüdyolarını yeniden tasarlayarak ziyarete açıyor. Belirli zaman aralıklarında, küçük gruplar halinde ziyaret edilebilecek stüdyoda, sanatçı kolektifinin bienal için özel olarak geliştirdiği bir enstalasyon yer alacak.

Küçük Mustafa Paşa Hamamı

Adres: Yavuz Sultan Selim Mahallesi, 34083 Fatih-İstanbul

Haliç’in karşı kıyısında, Balat’ta, diğer sergi mekânlarına biraz daha uzak olsa da yine kısa bir yürüme mesafesinde bulunan Küçük Mustafa Paşa Hamamı, İstanbul’un fethinden 24 yıl sonra, 1477’de Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen en eski hamamlardan biri. Hamamın kadınlar ve erkekler bölümlerinin her ikisi de bienalde kullanılacak.

Hamam, erkekler bölümünde kadın bir sanatçının, kadınlar bölümündeyse erkek bir sanatçının eserlerine evsahipliği yapacak. Projeler mekanın cinsiyet üzerinden tanımlanan geleneksel altyapısıyla ilişkilenerek; erkeklik ve kadınlık, ataerkillik ve anaerkillik gibi kalıplaşmış kimlik algılarıyla oynayacak.

15. İstanbul Bienali Kamusal programı

İki ay boyunca ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali’nde, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra sanatçı Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünde bir kamusal program da düzenlenecek. Program çerçevesinde açılış ve kapanış haftasında gerçekleştirilecek sempozyumların haricinde, Bienal kapsamında sorulan sorular etrafında düzenlenen tartışmalar, gösterimler, atölye çalışmaları ve katılımcıların birlikte yemek yapacağı, okuyacağı, müzik yapacağı düzenli etkinlikler yer alacak.

Ayrıntılı bilgi için:

bienal.iksv.org

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