15. İstanbul Bienali'ne katılacak sanatçılar açıklandı

Sanatçı Elmgreen ve Dragset’in küratörlüğünde 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek olan "iyi bir komşu" başlıklı bienalde, 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek.
15. İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul bienallerine ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra Cihangir’deki ARK Kültür ile Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mekânlara yayılacak.
16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Türkiye’den 10 sanatçının işlerinin yer alacağı bienal için 30 sanatçı yeni iş üretecek.
Küratörler Michael Elmgreen ve Ingar Dragset iyi bir komşu başlıklı bienali şöyle anlatıyor:
“Komşunuz sizden oldukça farklı yaşayan biri olabilir. Ancak umuyoruz ki siz, son dönemde dünyadaki pek çok politikacının aksine ‘öteki’ korkunuzla etrafınıza çitler örerek baş etmiyorsunuzdur. 15. İstanbul Bienali’ndeki sanatçılar ev, mahalle, aidiyet ve müşterek yaşam hakkındaki fikirleri çeşitli perspektiflerden tartışmaya açıyor. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarının nasıl üstesinden geldiğimizi mikro ölçekte ele alıyor. Bienal sergiye davet edilen sanatçıların kişisel veya analitik ifadeleriyle biçimlenerek umutlarla hayallerin, hüzünle öfkenin, geçmişle bugünün birbirine karıştığı alanlar yaratıyor.”
Sanatçı Listesi
Galata Rum İlköğretim Okulu
Heba Y. Amin
Kahire’de doğdu, Berlin’de yaşıyor
Mark Dion
New Bedford, Massachusetts’te doğdu, New York’ta yaşıyor
Jonah Freeman & Justin Lowe
Santa Fe, New Mexico’da ve Dayton, Ohio’da doğdular, New York’ta yaşıyorlar
Kasia Fudakowski
Londra’da doğdu, Berlin’de yaşıyor
Pedro Gómez-Egaña
Bucaramanga’da doğdu, Bergen ve Kopenhag’da yaşıyor
Lungiswa Gqunta
Port Elizabeth’te doğdu, Cape Town’da yaşıyor
Andrea Joyce Heimer
Great Falls, Montana’da doğdu, Ferndale, Washington’da yaşıyor
Morag Keil & Georgie Nettell
Edinburgh ve Bedford’da doğdular, Londra’da yaşıyorlar
Olaf Metzel
Berlin’de doğdu, Münih’te yaşıyor
Mahmoud Obaidi
Bağdat’ta doğdu, Burlington, Ontario’da yaşıyor
Henrik Olesen
Esbjerg’de doğdu, Berlin’de yaşıyor
Erkan Özgen
Mardin’de doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor
Leander Schönweger
Meran’da doğdu, Viyana’da yaşıyor
Dan Stockholm
Thisted’de doğdu, Kopenhag’da yaşıyor
Ali Taptık
İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Bilal Yılmaz
Manisa’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
İstanbul Modern
Volkan Aslan
Ankara’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Alper Aydın
Ordu’da doğdu, Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul’da yaşıyor
Monica Bonvicini
Venedik’te doğdu, Berlin’de yaşıyor
Louise Bourgeois
Paris’te doğdu, New York’ta öldü
Latifa Echakhch
El Khnansa’da doğdu, Martigny’de yaşıyor
Candeğer Furtun
İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Kim Heecheon
Seul’de doğdu, Seul’de yaşıyor
Mirak Jamal
Tahran’da doğdu, Berlin’de yaşıyor
Fernando Lanhas
Porto’da doğdu, Porto’da öldü
Victor Leguy
Sao Paulo’da doğdu, Sao Paulo’da yaşıyor
Klara Lidén
Stockholm’de doğdu, Berlin’de yaşıyor
Mahmoud Obaidi
Bağdat’ta doğdu, Burlington, Ontario’da yaşıyor
Lydia Ourahmane
Saida’da doğdu, Oran ve Londra’da yaşıyor
Rayyane Tabet
Ashquot’ta doğdu, Beyrut’ta yaşıyor
Young-Jun Tak
Seul’de doğdu, Berlin’de yaşıyor
Kaari Upson
San Bernardino, Kaliforniya’da doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor
Kemang Wa Lehulere
Cape Town’da doğdu, Cape Town’da yaşıyor
Yonamine
Luanda’da doğdu, Harare’de yaşıyor
Xiao Yu
İç Moğolistan’da doğdu, Pekin’de yaşıyor
ARK Kültür
Mahmoud Khaled
İskenderiye’de doğdu, Trondheim’da yaşıyor
Pera Müzesi
Adel Abdessemed
Konstantin’de doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor
Njideka Akunyili Crosby
Enugu’da doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor
Alejandro Almanza Pereda
Meksiko’da doğdu, Guadalajara’da yaşıyor
Berlinde De Bruyckere
Gent’te doğdu, Gent’te yaşıyor
Vajiko Chachkhiani
Tiblis’de doğdu, Berlin’de yaşıyor
Gözde İlkin
İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Liliana Maresca
Buenos Aires’de doğdu, Buenos Aires’de öldü
Lee Miller
Poughkeepsie, New York’da doğdu, Chiddingly, Doğu Sussex’te yaşıyor
Aude Pariset
Versay’da doğdu, Berlin’de yaşıyor
Sim Chi Yin
Singapur’da doğdu, Pekin’de yaşıyor
Dayanita Singh
Yeni Delhi’de doğdu, Yeni Delhi’de yaşıyor
Tatiana Trouvé
Cosenza’da doğdu, Paris’te yaşıyor
Tsang Kin-Wah
Shantou’da doğdu, Hong Kong’ta yaşıyor
Andra Ursuta
Salonta’da doğdu, New York’ta yaşıyor
Fred Wilson
New York’ta doğdu, New York’ta yaşıyor
Yoğunluk Atölyesi
Yoğunluk
İstanbul’da kuruldu, İstanbul’da devam ediyor
Küçük Mustafa Paşa Hamamı
Monica Bonvicini
Venedik’te doğdu, Berlin’de yaşıyor
Stephen G. Rhodes
Houston, Teksas’ta doğdu, Berlin’de yaşıyor
Tuğçe Tuna
Mons’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Mekândışı
Burçak Bingöl
Giresun’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor
Lukas Wassmann
Zürih’te doğdu, Berlin’de yaşıyor
15. İstanbul Bienali Kamusal Programı
İki ay boyunca Koç Holding’in desteğiyle ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali kapsamında, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bienal süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklerle iyi bir komşu başlığı tartışılmaya devam edecek.
Sanatçı Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali Kamusal Programı kapsamında açılış ve kapanış haftalarında uluslararası konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek sempozyumlara ek olarak, Seçilmiş Aileler ve Müşterek Kader başlıklı iki ayrı hat üzerine oturan tartışmalar, gösterimler, atölye çalışmaları ve katılımcıların birlikte yemek pişireceği, okuyacağı, müzik yapacağı etkinlikler yer alacak. Seçilmiş Aileler, bir kurum olarak ailenin ötesine geçen aidiyet arayışlarına, Müşterek Kader ise kent ekolojisine odaklanan tartışmaları bienale taşıyacak.
15. İstanbul Bienali Kamusal Programı katılımcıları arasında savaş ve yerinden edilmenin kadınlar üzerindeki etkisi araştırmalarıyla tanınan Shahrzad Mojab, liberal çok kültürcülüğe yönelik eleştirileriyle bilinen Joseph Massad, siyasal ekonomi profesörü Massimo de Angelis ve mekân pratikleri üzerine pek çok çalışması bulunan Yunan mimar ve akademisyen Stavros Stavrides gibi isimler de yer alacak.
Moskova’dan Sidney’e: Uluslararası Billboard Projesi
15. İstanbul Bienali bu yıl birçok uluslararası kültür kurumunun işbirliğiyle çok özel bir projeyi de hayata geçiriyor. Şubat ayında başlatılan billboard projesi kapsamında iyi bir komşu’ya dair farklı sorular, dünyanın birçok farklı kentindeki billboard’lar aracılığıyla tartışmaya açılıyor. 2017 yılının sonuna kadar Havana’dan Sidney’e dünyanın pek çok farklı kentinde devam edecek billboard projesiyle, sanatçı Lukas Wassmann’ın beklenmedik karşılaşmaları yakaladığı fotoğraf işleri, “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” veya “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” gibi sorularla eşleşiyor.
Proje kapsamında billboardların sergileneceği şehirler arasında Chicago, Moskova, Seul, Plovidv, Sidney, Milano, Southampton, Calgary, Gwangju ve Ljubljana’nın yanı sıra İrlanda’nın Limerick, Kuzey İrlanda’nın Armagh, Ballynahinch, Belfast, Downpatrick ve Newry kentleri de yer alıyor. Ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişim geçirdiğinin altını çizmeye çalışacak billboard projesi sergileneceği kentlerde iyi bir komşu teması üzerine de bir diyalog başlatmayı amaçlıyor.