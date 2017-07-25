15. İstanbul Bienali'ne katılacak sanatçılar açıklandı

Sanatçı Elmgreen ve Dragset’in küratörlüğünde 16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında ücretsiz olarak düzenlenecek olan "iyi bir komşu" başlıklı bienalde, 32 ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve aidiyet kavramlarını tartışmaya açan işleri sergilenecek.

15. İstanbul Bienali, İstanbul Modern, Galata Özel Rum İlköğretim Okulu, Pera Müzesi ve Küçük Mustafa Paşa Hamamı gibi daha önce de İstanbul bienallerine ev sahipliği yapan mekânların yanı sıra Cihangir’deki ARK Kültür ile Asmalımescit’te yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyesi gibi konut özelliği taşıyan mekânlara yayılacak.

16 Eylül-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek ve Türkiye’den 10 sanatçının işlerinin yer alacağı bienal için 30 sanatçı yeni iş üretecek.

Küratörler Michael Elmgreen ve Ingar Dragset iyi bir komşu başlıklı bienali şöyle anlatıyor:

“Komşunuz sizden oldukça farklı yaşayan biri olabilir. Ancak umuyoruz ki siz, son dönemde dünyadaki pek çok politikacının aksine ‘öteki’ korkunuzla etrafınıza çitler örerek baş etmiyorsunuzdur. 15. İstanbul Bienali’ndeki sanatçılar ev, mahalle, aidiyet ve müşterek yaşam hakkındaki fikirleri çeşitli perspektiflerden tartışmaya açıyor. İşlerden bazıları ev yaşamımızdaki hâl ve koşulların nasıl değiştiğini ve mahallelerimizin geçirdiği dönüşümü incelerken bazıları da günümüzün jeopolitik sorunlarının nasıl üstesinden geldiğimizi mikro ölçekte ele alıyor. Bienal sergiye davet edilen sanatçıların kişisel veya analitik ifadeleriyle biçimlenerek umutlarla hayallerin, hüzünle öfkenin, geçmişle bugünün birbirine karıştığı alanlar yaratıyor.”

Sanatçı Listesi

Galata Rum İlköğretim Okulu

Heba Y. Amin

Kahire’de doğdu, Berlin’de yaşıyor

Mark Dion

New Bedford, Massachusetts’te doğdu, New York’ta yaşıyor

Jonah Freeman & Justin Lowe

Santa Fe, New Mexico’da ve Dayton, Ohio’da doğdular, New York’ta yaşıyorlar

Kasia Fudakowski

Londra’da doğdu, Berlin’de yaşıyor

Pedro Gómez-Egaña

Bucaramanga’da doğdu, Bergen ve Kopenhag’da yaşıyor

Lungiswa Gqunta

Port Elizabeth’te doğdu, Cape Town’da yaşıyor

Andrea Joyce Heimer

Great Falls, Montana’da doğdu, Ferndale, Washington’da yaşıyor

Morag Keil & Georgie Nettell

Edinburgh ve Bedford’da doğdular, Londra’da yaşıyorlar

Olaf Metzel

Berlin’de doğdu, Münih’te yaşıyor

Mahmoud Obaidi

Bağdat’ta doğdu, Burlington, Ontario’da yaşıyor

Henrik Olesen

Esbjerg’de doğdu, Berlin’de yaşıyor

Erkan Özgen

Mardin’de doğdu, Diyarbakır’da yaşıyor

Leander Schönweger

Meran’da doğdu, Viyana’da yaşıyor

Dan Stockholm

Thisted’de doğdu, Kopenhag’da yaşıyor

Ali Taptık

İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Bilal Yılmaz

Manisa’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

İstanbul Modern

Volkan Aslan

Ankara’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Alper Aydın

Ordu’da doğdu, Ordu, Ankara, Konya ve İstanbul’da yaşıyor

Monica Bonvicini

Venedik’te doğdu, Berlin’de yaşıyor

Louise Bourgeois

Paris’te doğdu, New York’ta öldü

Latifa Echakhch

El Khnansa’da doğdu, Martigny’de yaşıyor

Candeğer Furtun

İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Kim Heecheon

Seul’de doğdu, Seul’de yaşıyor

Mirak Jamal

Tahran’da doğdu, Berlin’de yaşıyor

Fernando Lanhas

Porto’da doğdu, Porto’da öldü

Victor Leguy

Sao Paulo’da doğdu, Sao Paulo’da yaşıyor

Klara Lidén

Stockholm’de doğdu, Berlin’de yaşıyor

Mahmoud Obaidi

Bağdat’ta doğdu, Burlington, Ontario’da yaşıyor

Lydia Ourahmane

Saida’da doğdu, Oran ve Londra’da yaşıyor

Rayyane Tabet

Ashquot’ta doğdu, Beyrut’ta yaşıyor

Young-Jun Tak

Seul’de doğdu, Berlin’de yaşıyor

Kaari Upson

San Bernardino, Kaliforniya’da doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor

Kemang Wa Lehulere

Cape Town’da doğdu, Cape Town’da yaşıyor

Yonamine

Luanda’da doğdu, Harare’de yaşıyor

Xiao Yu

İç Moğolistan’da doğdu, Pekin’de yaşıyor

ARK Kültür

Mahmoud Khaled

İskenderiye’de doğdu, Trondheim’da yaşıyor

Pera Müzesi

Adel Abdessemed

Konstantin’de doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor

Njideka Akunyili Crosby

Enugu’da doğdu, Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyor

Alejandro Almanza Pereda

Meksiko’da doğdu, Guadalajara’da yaşıyor

Berlinde De Bruyckere

Gent’te doğdu, Gent’te yaşıyor

Vajiko Chachkhiani

Tiblis’de doğdu, Berlin’de yaşıyor

Gözde İlkin

İstanbul’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Liliana Maresca

Buenos Aires’de doğdu, Buenos Aires’de öldü

Lee Miller

Poughkeepsie, New York’da doğdu, Chiddingly, Doğu Sussex’te yaşıyor

Aude Pariset

Versay’da doğdu, Berlin’de yaşıyor

Sim Chi Yin

Singapur’da doğdu, Pekin’de yaşıyor

Dayanita Singh

Yeni Delhi’de doğdu, Yeni Delhi’de yaşıyor

Tatiana Trouvé

Cosenza’da doğdu, Paris’te yaşıyor

Tsang Kin-Wah

Shantou’da doğdu, Hong Kong’ta yaşıyor

Andra Ursuta

Salonta’da doğdu, New York’ta yaşıyor

Fred Wilson

New York’ta doğdu, New York’ta yaşıyor

Yoğunluk Atölyesi

Yoğunluk

İstanbul’da kuruldu, İstanbul’da devam ediyor

Küçük Mustafa Paşa Hamamı

Monica Bonvicini

Venedik’te doğdu, Berlin’de yaşıyor

Stephen G. Rhodes

Houston, Teksas’ta doğdu, Berlin’de yaşıyor

Tuğçe Tuna

Mons’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Mekândışı

Burçak Bingöl

Giresun’da doğdu, İstanbul’da yaşıyor

Lukas Wassmann

Zürih’te doğdu, Berlin’de yaşıyor

15. İstanbul Bienali Kamusal Programı

İki ay boyunca Koç Holding’in desteğiyle ücretsiz olarak gezilebilecek 15. İstanbul Bienali kapsamında, birbirine komşu mekânlarda yer alacak serginin yanı sıra bienal süresince farklı alanlardan isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek ücretsiz etkinliklerle iyi bir komşu başlığı tartışılmaya devam edecek.

Sanatçı Zeyno Pekünlü’nün koordinatörlüğünü üstlendiği 15. İstanbul Bienali Kamusal Programı kapsamında açılış ve kapanış haftalarında uluslararası konuşmacıların katılımıyla düzenlenecek sempozyumlara ek olarak, Seçilmiş Aileler ve Müşterek Kader başlıklı iki ayrı hat üzerine oturan tartışmalar, gösterimler, atölye çalışmaları ve katılımcıların birlikte yemek pişireceği, okuyacağı, müzik yapacağı etkinlikler yer alacak. Seçilmiş Aileler, bir kurum olarak ailenin ötesine geçen aidiyet arayışlarına, Müşterek Kader ise kent ekolojisine odaklanan tartışmaları bienale taşıyacak.

15. İstanbul Bienali Kamusal Programı katılımcıları arasında savaş ve yerinden edilmenin kadınlar üzerindeki etkisi araştırmalarıyla tanınan Shahrzad Mojab, liberal çok kültürcülüğe yönelik eleştirileriyle bilinen Joseph Massad, siyasal ekonomi profesörü Massimo de Angelis ve mekân pratikleri üzerine pek çok çalışması bulunan Yunan mimar ve akademisyen Stavros Stavrides gibi isimler de yer alacak.

Moskova’dan Sidney’e: Uluslararası Billboard Projesi

15. İstanbul Bienali bu yıl birçok uluslararası kültür kurumunun işbirliğiyle çok özel bir projeyi de hayata geçiriyor. Şubat ayında başlatılan billboard projesi kapsamında iyi bir komşu’ya dair farklı sorular, dünyanın birçok farklı kentindeki billboard’lar aracılığıyla tartışmaya açılıyor. 2017 yılının sonuna kadar Havana’dan Sidney’e dünyanın pek çok farklı kentinde devam edecek billboard projesiyle, sanatçı Lukas Wassmann’ın beklenmedik karşılaşmaları yakaladığı fotoğraf işleri, “İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?” veya “İyi bir komşu sizinle aynı gazeteyi mi okur?” gibi sorularla eşleşiyor.

Proje kapsamında billboardların sergileneceği şehirler arasında Chicago, Moskova, Seul, Plovidv, Sidney, Milano, Southampton, Calgary, Gwangju ve Ljubljana’nın yanı sıra İrlanda’nın Limerick, Kuzey İrlanda’nın Armagh, Ballynahinch, Belfast, Downpatrick ve Newry kentleri de yer alıyor. Ev ve mahalle kavramlarının tüm dünyada nasıl bir değişim geçirdiğinin altını çizmeye çalışacak billboard projesi sergileneceği kentlerde iyi bir komşu teması üzerine de bir diyalog başlatmayı amaçlıyor.