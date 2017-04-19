15 IŞİD şüphelisi serbest bırakıldı

Konya'da terör örgütü IŞİD'e yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü IŞİD'e üye olduğu öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 11 Nisan sabahı daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk'ün haberine göre, şüphelilerin evlerinde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüpheliler IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 9'u adli kontrol kararı olmak üzere 15 şüpheli serbest bırakıldı.