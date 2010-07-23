-15 İLDE YENİ SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı, işveren ve hak sahiplerine daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi amacıyla 15 ilde yeni sosyal güvenlik merkezleri kuracak. Sosyal Güvenlik Reformu'nun ardından kurulan sosyal güvenlik merkezlerine yenileri eklenecek. Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklı hizmet anlayışından hareketle, il/ilçelerin nüfus, sigortalı sayısı, işyeri sayısı, en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezi'ne uzaklık, 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'dan yararlanan sayısı, yeşil kartlı sayısı, emekli sayısı, sosyo-ekonomik faktörler, coğrafi koşullar ve ulaşım imkanları gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda sigortalı, işveren ve hak sahiplerimize daha kaliteli, hızlı, adil ve kesintisiz hizmet sunulabilmesi için yeni sosyal güvenlik merkezleri kurulması kararlaştırıldı. Yeni sosyal güvenlik merkezleri kurulmasına ilişkin SGK Yönetim Kurulunca alınan karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer tarafından onaylandı. Bu kararın ardından yeni sosyal güvenlik merkezlerinin kurulması konusunda Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü görevlendirildi. Buna göre, SGK, 15 ilde 36 sosyal güvenlik merkezi kurulacak. Sosyal güvenlik merkezlerinin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistik ihtiyaçlarına ait planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarının yapılabilmesi için ilgili birimlerle koordinasyon Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce yürütülecek. Yeni sosyal güvenlik merkezlerinden en büyük payı İstanbul alacak. İstanbul'da 9 sosyal güvenlik merkezi kurulacak. Bunun yanında İzmir'de 6, Ankara'da 4, Sivas'ta 3 sosyal güvenlik merkezi oluşturulacak.