15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası seyahat yasağı sona erdi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 15 ilde; 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erirken, 18 Nisan'dan beri uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması da kaldırıldı.

29 Mayıs saat 24.00'te başlayan, büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla bitti. Ayrıca, 31 Mayıs saat 24.00 itibarıyla, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluğunu yürürlükten kalktı.

Kısıtlamaya uymayan 9 bin 877 kişiye işlem uygulandı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında; 29 Mayıs Cuma günü saat 24.00 itibarıyla 15 ilde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 64 ildeki, 428 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtilirken, 24 ildeki 58 yerleşim yerinde karantina tedbirlerinin uygulandığı kaydedildi. Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu kalktı

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin valiliklere gönderdiği genelgeye göre, "Büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak iline uygulanan seyahat kısıtlamasının Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda 31 Mayıs Pazar günü saat 24:00’dan sonra sonlandırılması; şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemelerin yapılması hususlarının değerlendirildiği belirtildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olan vatandaşlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.