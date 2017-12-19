15 ilde imamlar, sigortasız çalıştırmanın hırsızlık olduğunu anlatacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtdışı çalıştırmaya karşı 15 ilde imamlardan yardım alacak. İmamlar, ‘kişileri 1 ay sigortasız çalıştırmanın, işçinin cebinden 500 TL çalmakla aynı anlama geldiğini’ cemaate anlatacak.

DHA'nın haberine göre, SGK’nin Diyanet İşleri Başkanlığı desteğiyle 15 ilde gerçekleştirdiği Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi Projesi (KİDEP) ana temalı Din Görevlileri Konferansı, Antalya’da yapıldı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki konferansa SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, İl Müftüsü Osman Artan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nejat Deniz ve din görevlileri katıldı.

9 milyon sigortasız

Konferansta yapılan sunumda, Türkiye’deki sigortasız çalışan sayısının 9 milyon olduğu açıklandı. Bu kişilerin sigorta kapsamına alınabilmesi için de umut imamlara bağlandı. İşbirliği kapsamında, imamlar ile kadın din görevlileri, camilerde cemaate kayıt dışılıkla mücadeleyi ve bu konudaki dini sorumlukları anlatacak.

SGK’nın sosyal güvenlik alanında sürdürdüğü çalışmaları anlatan SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Süngü “Bir kişiyi bir ay sigortasız çalıştırmakla, işçinin cebinden 500 TL çalmanın aynı anlamda eşit olduğunu, bunun da kul hakkı, hırsızlık olduğunu ifade edersek, o bilinci toplumumuza verebilirsek emin olun çok şey değişecek. 900 gün sigortası olan bir kişiye ölüm maaşı bağlanırken, bir gün bile eksik olsa bağlanamıyor. Öldükten sonra 1 günün dahi 15 liralık primini yatıramayız. Peki 3 gün, 5 gün kayıt dışı çalıştırılmışsa bunun sorumlusu kim? Başta bunu gerektiği gibi aktaramayan biz yetkililer ve kayıt dışı çalıştıranlar ile eş ve çocuklarını mahrum bıraktığı için kendisidir” diye konuştu.