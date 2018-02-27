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15 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiden 20'si gözaltına alındı

27 Şubat 2018 13:18

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY merkezli 15 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 36 kişiden 20\'si gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY\'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında örgüte bağlı şirketlerde çalıştığı ileri sürülen 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Bunun üzerine Aksaray merkezli, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Antalya, Elazığ, Erzincan, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Niğde, Isparta, Siirt, Şanlıurfa ve Uşak\'ta bugün polis tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. 16 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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