T24 LogoT24 Logo
Gündem

Enerji santrali kurulması için 15 ilde acele kamulaştırma

Bakanlar Kurulu hidroelektrik ve rüzgar santralleri kurulması için 15 ilde 'acele kamulaştırma' kararı aldı

01 Ekim 2014 13:30

Bakanlar Kurulu, yapılması planlanan hidroelektrik (HES) ve rüzgar santralleri (RES) için 15 ilin sınırları içinde kalan çok sayıda ilçe ve köyde "acele kamulaştırma" kararı aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Van, Erzurum, Artvin, Trabzon, İzmir, Edirne, Kırşehir, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de HES ve RES kuruluşları ile bunlara ait elektrik iletim hatlarının kurulması için “yurt savunması” ve “kamu yararı” gibi hallerde özel arazileri kamulaştırabilme olanağı sağlayan acele kamulaştırmalar uygulanacak.

 

Birçok taşınmaz tapuda hazine adına tescil edilecek

 

Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Ankara, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Van, Erzurum, Trabzon ve Artvin illerinde kurulacak hidroelektrik santralleri ile İzmir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinde kurulacak rüzgâr enerjisi santralleri ve Kırşehir ilinde kurulacak doğalgaz kombine çevrim santralinin yapımı amacıyla birçok taşınmazın tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmalar yapılacak.

Ayrıca, Balıkesir ilinde kurulacak Kavaklı Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla da, bazı taşınmazların tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmalar yapılacak

ETİKETLER

heskamulaştırmamaliye bakanlığı

İlgili Haberler

Doğal SİT alanlarında HES yapılamayacak

Özgün ekosistem, yapısına sahip ve endemik türlerin üreme ve beslenme ve göç yollarını içeren doğal alanlarda hidroelektrik santralı (HES) yapımına izin verilmeyecek

Zeytinlik katleden 'acele kamulaştırma'lar 10 yılda 125 kat arttı!

2014’ün ilk sekiz ayında, göl, baraj ve yol için yapılan kamulaştırmalara 1.8 milyar lira ödendi

Zonguldak'ta HES istemeyen köylülere 30 milyon liralık tehdit

Proje sahibi şirket, projenin durması halinde zararının 30 milyon lira olacağını belirterek bunun köylülerden tahsil edebileceğini belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24