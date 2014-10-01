Enerji santrali kurulması için 15 ilde acele kamulaştırma

Bakanlar Kurulu, yapılması planlanan hidroelektrik (HES) ve rüzgar santralleri (RES) için 15 ilin sınırları içinde kalan çok sayıda ilçe ve köyde "acele kamulaştırma" kararı aldı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Van, Erzurum, Artvin, Trabzon, İzmir, Edirne, Kırşehir, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale'de HES ve RES kuruluşları ile bunlara ait elektrik iletim hatlarının kurulması için “yurt savunması” ve “kamu yararı” gibi hallerde özel arazileri kamulaştırabilme olanağı sağlayan acele kamulaştırmalar uygulanacak.

Birçok taşınmaz tapuda hazine adına tescil edilecek

Bakanlar Kurulu kararlarına göre, Ankara, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman, Van, Erzurum, Trabzon ve Artvin illerinde kurulacak hidroelektrik santralleri ile İzmir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinde kurulacak rüzgâr enerjisi santralleri ve Kırşehir ilinde kurulacak doğalgaz kombine çevrim santralinin yapımı amacıyla birçok taşınmazın tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmalar yapılacak.

Ayrıca, Balıkesir ilinde kurulacak Kavaklı Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı amacıyla da, bazı taşınmazların tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmalar yapılacak