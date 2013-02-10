15 il Hızlı Tren ile bağlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 15 ilin daha birbirlerine hızlı tren ile bağlanacağını bildirdi.

Projenin çalışmalarına başlandığını dile getiren Yıldırım, bu yıl itibarıyla Eskişehir, Bilecik, Bursa, Kocaeli, İstanbul hattını bitireceklerini, devam eden yollarda Bursa-Bilecik bağlantısını, ardından Kırıkale-Yozgat-Sivas ile Ankara'dan Afyonkarahisar, Manisa ve İzmir'e bağlantı yapacaklarını anlattı.

Bu projelerin toplam maliyetinin 20 milyar lira olduğunu, 10 milyar da yenileme çalışmalarına harcandığını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

''Bunlar 1940'den beri hiç yapılmayan bir şey. Türkiye demir yollarında 60 yıllık kaybını, son 10 yıldır telafi etmek için adeta seferberlik anlayışı ile çalışmalarını sürdürüyor. Marmaray da bu sene sonunda bitirilmiş olacak. Demir yollarında başlatılan bu atılım sadece mevcut yapıların yenilenmesi ile ilgili değil. Demir yolundaki atılımlarla aynı zamanda yerli demir yolu sanayisi kurulmuştur. Türkiye artık hızlı tren setini, Marmaray araçlarını, metro araçlarını yapıyor. En gelişmiş lokomotiflerini yapıp, ABD'ye, İngiltere'ye satıyoruz. Rayımızı kendimiz yapıyoruz. Ray bile yapılamıyordu, hep dışarıya bağlıydık. Demir yolun altyapı ile üstyapısı için gerekli bütün aksamını Türkiye son 10 yılda yapar hale geldi. Demir yollarında bu seferberliği başlatmasaydık bunlar olmazdı.''

(AA)