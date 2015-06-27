15 gün önce ayrıldığı eşini ve 4 akrabasını öldürdü!

Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde yaşayan 26 yaşındaki Hakan Narlı, 15 gün önce boşandığı eski eşi ve beraberindeki 4 kişi öldürdü.

Saat 19.00 sıralarında Ermenek İlçesi Keşillek Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Hakan Narlı, iddiaya göre konuşmak için boşandığı eşi Şerife Akkulak'ın yaşadığı eve gitti. Eşinin annesiyle birlikte yaşadığı eve giden Narlı, belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada eşini, kayınvalidesini, kayınbiraderini ve 2 çocuğunu öldürdü. Olay yerinde 15 adet kovan bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başladı.