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Sağlık

'15 faktör kanseri önlemeye yetmez'

'Drug and Therapeutics Bulletin' adlı tıp dergisi, insanların kanserden korunmak için, daha yüksek faktöre sahip güneş kremleri kullanılması gerektiğini bildirdi.

02 Haziran 2011 03:00

T24 - 'Drug and Therapeutics Bulletin' adlı tıp dergisi, insanların kanserden korunmak için, daha yüksek faktöre sahip güneş kremleri kullanılması gerektiğini bildirdi.



BBC Sağlık muhabiri James Gallagher'in haberine göre, İngiltere'de kamu sağlığıyla ilgili tavsiyelerde bulunan National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE), 15 faktör güneş kreminin gerektiği düzeyde kullanılmasının yeterli olacağını açıklamıştı.

Ancak 'Drug and Therapeutics Bulletin' dergisi, az sayıda inanın güneşe karşı koruyucu krem kullandığını ve 15 değil, 30 faktör krem kullanılması tavsiyesinde bulunulması gerektiğini kaydetti.
NICE ise, kendi önerilerinin dengeli olduğunu ve İngiltere'yi esas aldığını; daha sıcak iklimlere yönelik olmadığını belirtiyor.

Morötesi ışınlar, ciltte hasara yol açıyor ve cilt kanseri tehlikesini artırıyor.

Güneş kremleriyse koruyucu tabaka olarak zararlı ışınların cilte ulaşmasını engelliyor. Araştırmalar, kalın bir tabaka halinde sürülmesi halinde 15 faktör güneş kreminin yeterince güçlü olabildiğini gösteriyor. Bu konuda önerilen standart, santimetre kareye 2 mg. krem sürülmesi. Bir yetişkin nedeni için bu, 200 ml.lik şişenin altıda birinin tüm vücudu kaplaması anlamına geliyor. Ama birçok kimse, bundan çok daha az miktarda, santimetre kareye 0,4 ile 1,5 mg. arasında güneş kremi sürüyor.

'Drug and Therapeutics Bulletin' dergisinin editörü Dr. Ike Iheanacho, 15 faktör güneş kremi kullanılması tavsiyesinin, eldeki verileri gözardı eden bir hata olduğunu ve kamu sağlığının yararına olmadığını belirtti; "Yapılan bu tedavinin derhal gözden geçirilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor." dedi.

Dergiye göre, "30 Faktör güneş kremleri, çoğu insan için daha uygun bir koruma sağlıyor ve birçok durumda güneş yanıklarının önlenmesinde etkisi oluyor."

Uzmanlar, güneş kremlerinin çok ince tabaka halinde sürülmesinin çok daha az etkili olacağını da vurguluyorlar.


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