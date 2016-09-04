15 el ateş etti; olay yerinden yürüyerek uzaklaştı

İstanbul Kağıthane'de alışveriş için evinden çıkan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Kurşun yağdıran saldırganın sakin bir şekilde yürüyerek uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı

Olay saat 15.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Koçer (51), alışveriş yapmak üzere Hasdal Caddesi'ne gitti. Koçer caddede yürürken ara sokaktan çıkan saldırgan, belindeki silahı çıkartarak 15 el ateş etti. Saldırgan yürüyerek ara sokağa girerken kurşunlardan 5'i bacağına isabet eden Koçer ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Koçer ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken polis de olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yürüyerek uzaklaştı

Saldırı anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Ara sokaktan çıkan saldırganın cadde üzerinde cep telefonu ile konuşurken silahını çıkartarak ateşlediği ve yürüyerek ara sokağa girdiği görülüyor. Arka sokaklara giden saldırganın koşarak uzaklaştığı da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kayıplara karışan saldırganın kimliğinin belirlenmesi için cadde üzerindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.