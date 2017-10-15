15 Ekim Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 Kasımpaşa - Sivasspor
16.30 Trabzonspor - Akhisar Bld.Spor
19.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
TFF 1. LİG
13.00 Ankaragücü - Boluspor
13.00 Rizespor - Samsunspor
15.30 Altinordu - Adanaspor
18.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor
AVRUPA\'DAN FUTBOL
21.45 Inter - AC Milan
22.00 Strasbourg - Marsilya (Konyaspor Rakibi)
TÜRKİYE TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Sakarya Bsb - Trabzonspor
15.15 Darüşşafaka - Galatasaray
17.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe
19.30 Banvit - Eskişehir Basket
VOLEYBOL
2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
16.30 Fenerbahçe-VakıfBank (Ankara)
BİSİKLET
11.20 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda 143.7 Km\'lik İstanbul etabı ile sonlandırılacak
EFELER LİGİ
13.30 Maliye Piyango - Ziraat Bankası
15.00 Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Bld.
16.00 Fenerbahçe - Halkbank
16.00 TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Beşiktaş
17.00 Jeopark Kula Bld. - İstanbul BBSK