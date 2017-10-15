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Spor

15 Ekim Pazar Spor Gündemi

SÜPER LİG  14

15 Ekim 2017 13:47

SÜPER LİG 
14.00 Kasımpaşa - Sivasspor
16.30 Trabzonspor - Akhisar Bld.Spor
19.30 Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor 

TFF 1. LİG
13.00 Ankaragücü - Boluspor
13.00 Rizespor - Samsunspor
15.30 Altinordu - Adanaspor
18.00 Adana Demirspor - Eskişehirspor

AVRUPA\'DAN FUTBOL 
21.45 Inter - AC Milan 
22.00 Strasbourg - Marsilya (Konyaspor Rakibi)

TÜRKİYE TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ
13.00 Sakarya Bsb - Trabzonspor
15.15 Darüşşafaka - Galatasaray    
17.00 Anadolu Efes - Fenerbahçe
19.30 Banvit - Eskişehir Basket

VOLEYBOL 
2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası
16.30 Fenerbahçe-VakıfBank (Ankara) 

BİSİKLET
11.20 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nda 143.7 Km\'lik İstanbul etabı ile sonlandırılacak

EFELER LİGİ
13.30    Maliye Piyango - Ziraat Bankası
15.00    Galatasaray HDI Sigorta - İnegöl Bld.
16.00    Fenerbahçe - Halkbank
16.00    TKD Kuzey Enerji G.Hane Torul Gençlik - Beşiktaş
17.00    Jeopark Kula Bld. - İstanbul BBSK

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SÜPER LİG  14KasımpaşaSivasspor 16TrabzonsporAkhisar Bld Spor 19FenerbahçeYeni Malatyaspor  TFFLİG 13AnkaragücüBoluspor 13RizesporSamsunspor 15AltinorduAdanaspor 18Adana DemirsporEskişehirspor AVRUPA FUTBOL  21

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