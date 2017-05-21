'15 dakika'ya takılanlar KPSS'ye alınmadı

ÖSYM, bugün yapılan KPSS'ye girecek adayları, sınavın başlama saatinden en geç 15 dakika öncesinde binalara girmeleri yönünde uyarmıştı ancak yine geç kalanlar oldu ve bu adaylar sınava katılamadı.

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS’nin ilk oturumu saat 10.00’da başladı. Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı. ÖSYM’nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45’te kapılar kapatıldı.

Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylardan üçü, saat 09.45’ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı.

Geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.