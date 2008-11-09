15 dakikada operatör değiştirin!

Mobil servis hizmetlerini kullanan abonelerin telefon numaralarının değiştirmeden operatörlerini değiştirmesine olanak tanıyacak numara taşınabilirliği uygulaması hizmete girdi. Türkiye’de 6 ay gibi kısa bir süre içinde devreye girmeye hazır hale gelen uygulama, ilk aşamada ücretsiz olarak gerçekleşecek.Numarasını taşıyan abone yeni operatöründe faturalı veya kontörlü sistemi tercih edebilecek. Taşınan numaralar ve bulundukları operatörlere ilişkin bilgiler www.numaranitasi.gov.tr adresinden numara girilerek öğrenilebilecek.Numara taşıma için azami 6 gün süre belirlendi ancak uygulama 1-2 saat içinde gerçekleşebilecek, süre 15 dakikaya kadar inebilecek. Alıcı ve verici operatörler birbirlerinden işlem ücreti talep edebilecekler, ücret üst sınırı 2 YTL olarak belirlendi. Operatörler bu ücreti abonelerden de isteyebilecek.Uygulama Avrupa Birliği üyesi 24 ülkede gerçekleştirildiği günden bu yana 8,5 milyon abonenin numarası taşındı, Türkiye’de ise mevcut abonelerin yüzde 10’unun numarasını taşıması bekleniyor. Türkiye’de toplam 65 milyon aktif mobil telefon abonesi bulunuyor, uygulamayla abone sayısında azalma olacağı tahmin ediliyor.Bazı abonelerin numara taşıma sürecini istismar ederek, sürekli operatör değiştirmesi durumunda Telekomünikasyon Kurumu uygulamaya sınırlama getirebilecek.Abonenin operatörünün değiştiğinin karşı tarafa bildirilmesi için “uyarı tonu” kullanılacak.Başvuru sırasında başvuru formu doldurulacak. Bireysel aboneler TC kimlik numarası ve nüfus cüzdanı, kurumsal aboneler ise ticari unvan ve vergi numarası ile başvuruda bulunacak.Abonenin mevcut operatörü numara taşıma talebini reddedebilecek. Reddetme koşulları şöyle:Numaranın başka bir aboneye ait olması,Abonenin mevcut işletmecisinde numarasının değiştirilmesi talebinin bulunması,Abonenin kimlik bilgilerinin, kimlik bilgisini ispat edemeyecek nitelikte yanlış veya eksik olması,Taşınması istenen numaraya ait daha önceden başlatılmış veya devam eden taşıma işleminin bulunması.Başkasına ait bir numara için taşıma başvurusu yapılamayacak, başvuru bizzat veya noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından yapılabilecek.VODAFONE: Numara taşınabilirliği kampanyalarında müşteriler için, "Vodafone numara taşınabilirliğinin uygulandığı ülkelerde eksiksiz altyapı ve teknik destek hizmeti veriyor. Bir dünya devi oluşu, Vodafone’u tercih etmek için en önemli nedenlerden biri" mesajını veriyor. Yetkililer, cep telefonu kullanıcılarını Vodafone’a çekmek, hem de 17 milyonu aşan Vodafone abonesini mutlu etmek için cazip kampanyalar ve fırsatları yakında açıklayacaklarını bildirdi.AVEA: Mevcut tarifelerine ek olarak yeni abonelere yönelik bir kampanya başlattı. Avea’dan yeni hat alan müşteriler 250 kontör ve bir cep telefonu sahibi olabiliyor. Şirket ayrıca her yöne 300 tarifesi ile 30 YTL’ye 300 dakika hediye ediyor.TURKCELL: "Numaran aynı kalsın, kalitesi Turkcell olsun" sloganıyla başlattığı kampanyalarına "İki gün bedava konuşma" ile devam ediyor. Turkcell, faturalı bireysel hat sahibi müşterileri için "haftanın 2 günü tüm Turkcell’lilerle bedava konuşacağı" bir kampanya başlattı. Turkcell yetkilileri "2 Gün Bedava" kampanyasının, 8 Kasım - 28 Aralık 2008 tarihleri arasında, kısa mesajla kayıt olan ilk 1 milyon Turkcell abonesi için geçerli olacağı vurgulandı.