15 dakikada güçlü tırnaklara sahip olun

5 adımda daha güçlü tırnaklar



Tırnaklar hastalık habercisi

Zemini sağlam olmayan bir araziye inşaat yapılabilir mi? Eğer güçlü tırnaklara sahip olmak istiyorsanız önce yüzeyini bakım için hazırlamalısınız. Bunun için önce, tırnak makasıyla tırnaklarınızın kesin (uzun tırnakları tercih ediyorsanız uçlarından düzeltin). Ardından, tırnak yüzeyini bu iş için özel tasarlanmış 3 yüzlü yumuşak törpülerle iyice törpüleyin.Ellerinizi kremlerken, bundan tırnaklarınızın da yararlanması için özen gösterin. Nasıl mı? Kremden minik bir parçayı tırnak diplerinizin üzerine koyun ve bununla tırnaklarınızı iyice ovun. Vitaminler (örneğin E ve B vitaminleri) ve bitkisel yağlar (badem yağı, zeytinyağı ve jojoba yağı) içeren ürünleri tercih etmeniz yerinde... Hatta tırnak için özel üretilen yağlardan da satın alabilirsiniz.Tırnaklarınızı nem veren kremle ovduktan sonra bir süre bekleyin ve ardından yıkayıp, kurulayın. Bundan sonra tırnaklarınızın üzerine, kalsiyum ya da keratin bakımından zengin bir koruyucu baz uygulayabilirsiniz. Bu baz, hem tırnaklarınızı besleyecek hem de onları dışarıdan gelecek (darbeler, deterjanlar, ojeler gibi) tüm olumsuz faktörlere karşı koruyacaktır.Tırnağınıza uyguladığınız baz kuruduktan sonra rahatlıkla tercih ettiğiniz renkte bir ojeyi sürebilirsiniz. Ojelerinizin daha hızlı kuruması ve daha uzun süre dayanması için ellerinizi önce birkaç saniye buzdolabında tutabilir ardından da soğuk suyun altından geçirebilirsiniz.Tırnakları güçlendirmede, en az dıştan yapılan bakımlar kadar rol oynuyor içten beslemek. Zaten tırnaklarınız kırılıyorsa, bu büyük ihtimalle sizde bazı vitaminlerin ve aminoasitlerin eksik olduğu anlamına geliyordur. Bir dermatoloji uzmanına danışın ve sizin için uygun olan besin takviyesini düzenli olarak kullanın.