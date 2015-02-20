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Dünya
Deutsche Welle

15 dakikada Ebola testi

Dünya Sağlık Örgütü, ebola vakalarının daha hızlı tespit edilmelerini sağlayan bir kan testinin uygulanmasına onay verdi.

20 Şubat 2015 19:23


ABD'li Corgenix firması tarafından geliştirilen test, uygulanan kişide Ebola virüsünün olup olmadığını ortalama 15 dakikada tespit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, şimdiye kadar uygulanan Ebola testlerinin sonuçlarının 12 ila 24 saat arasında süren bir zamanda alınabildiğine dikkat çekildi.

ReEBOV adı verilen testin doğrululuk oranı yüzde 85 ile 92 arasında değişiyor.

Kullanım kolaylığı

Elektriğe gereksinim olmadan uygulanabilen testlerin, bu özelliklerinden dolayı gezici sağlık görevlileri tarafından vakaların görüldüğü yerlerde de rahatlıkla kullanılabileceğini belirten sağlık uzmanları, sonuçların laboratuar ortamında yeniden inceleneceğini ifade ettiler.

Batı Afrika'da etkili olan Ebola 23 bin 300 insana bulaşmış durumda. Şimdiye kadar 9 bin 400 kişinin yaşamına mal olan ölümcül virüs, güçlükle kontrol altına alınabiliyor. Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere henüz bir ilaç geliştirilemedi. Aşılar ise test aşamasında bulunuyor.

Deutscpe Welle Türkçe

DPA/ TY/ BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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