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Yaşam

15 bin silah iade edildi, kalan 14 milyon silah beklemede

Fatma Şahin 2012 silah bırakma istatistiklerini açıkladı. 4 bin'i kamu görevlisi 15 bin kişi silahlarını iade etti. Buna karşın bireysel silahlanma %25 arttı

07 Şubat 2013 17:50

Ömer Şahin'in TRT Türk'deki "Görüş Farkı" programına katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 6284 sayılı "Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi"  kanunu çıktıktan sonra gelen ilk verileri açıkladı.

8 Mart  2012'de onaylanan yasanın ardından, Şahin'in verdiği bilgilere göre, taşıma ve bulundurma ruhsatına sahip 15 bin 26 kişi "şiddet" eğilimli olduğu gerekçesiyle gönüllü olarak silahını kolluk kuvvetlerine teslim etti.

Aynı şekilde, silah taşıması zorunlu kamu kuruluşunda çalışan 4 bin 825 kişi de zimmetinde bulunan silahını teslim etti. Bakan Şahin, şiddet uygulayan 12 bin 533 kişinin de hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

2012'de bireysel silahlanma %25 oranında arttı

 

Bu istatistiklere karşın 2012 yılında Türkiye'de bireysel silahlanma %25 oranında arttı. Umut Vakfı yönetim kurulu üyesi Ayhan Akcan'ın 10 gün önce yaptığı açıklamalar ise Bakan Şahin'in silahsızlanma vurgusunu gölgede bırakıyor.

Umut Vakfı'nın yaptığı araştırmaya göre, her gün en az 13 kişi bireysel silahlardan çıkan kurşunların hedefi oluyor. Öldürülen 13 kişiden 9'u erkek 3 ü kadın biri ise çocuk.

Araştırma, ruhsatsız silah kullanım oranının da önceki yıllara göre 4 kat arttığını ortaya koyuyor. Ayhan Akcan, şunları belirtti; “Polis ve jandarma da 4 milyon civarında silah var sivil halkta 14-15 milyon civarında silah var önceki yıllarda ruhsatsız silah kullanımı bundan beş yıl önce yüzde 20 civarındaydı şu anda yüzde 87 civarında.”

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