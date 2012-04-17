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15 bin mahkûma mesleki eğitim

TESK ve MEKSA Vakfı 15 bin hükümlüyü topluma kazandırmaya hazırlanıyor

17 Nisan 2012 17:28

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak Resmi Gazetede yayınlanan ve denetimli serbest kalacak olan 15 bin hükümlüye TESK ve MEKSA Vakfı olarak mesleki eğitim vermeye hazır olduklarını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i makamında ziyaret etti. TESK olarak taleplerini Bakan Ergün'e ileten Palandöken, 'Serbest bırakılacak 15 bin mahkuma TESK ve MEKSA vakfı aracılığı ile mesleki eğitim vermeye hazırız. Biz elimizi taşına altına koyuyoruz. İş-Kur MEKSA ve TESK olarak imzaladığımız "Yerelden Genele Dezavantajlı Gruplar için Mesleki Eğitim" Protokolü kapsamında 'Serbest bırakılacak mahkumlara TESK ve MEKSA vakfı aracılığı ile mesleki eğitim vermeye hazırız' dedi.

Salıverilen mahkumların toplumsal hayata geri dönebilmeleri ve topluma yeni kazandırılabilmeleri için mesleki eğitim, kamu hizmeyi gibi alanlarda TESK ile işbirliğinin verimli olacağını vurgulayan Adalet Bakanı Sadullah Ergin "Serbest bırakılanların kurumlarımızda kamu hizmeti yaptırılabilecek. En önemlisi meslek sahibi olanların bu projede ustalıkları ile ilgili dallarda eğitmen olarak da yer alabilmeleri konusunu da sevindiricidir. Çünkü, TESK ile daha önceki yıllarda cezaevlerinde meslek edindirme kursları düzenlenmesine ilişkin işbirliklerimizin olumlu sonuçlarının bugünlere yansıdı. Bunun için yeni işbirliklerine her zaman açığız" dedi.

TESK ve Meksa işbirliği içinde yürütülen proje kapsamında dezavantajlarından ötürü iş piyasasında yer bulamayan grupların mesleki eğitimler yoluyla meslek sahibi olmaları ve topluma sağlıklı, iyi eğitimli bireyler olarak kazandırılmaları amaçlanıyor.

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cezaevitutukluSadullah Ergin

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