15 bin kişinin umudu torpillendi mi?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin KPSS'ye girenler arasından 200'ü itfaiyeci, 50'si de zabıta memuru olmak üzere toplam 250 kişiyi işe alınacağını duyurmasına ve yaklaşık 15 bin kişinin başvuru yapmasına rağmen, personel alımı durduruldu.



Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünce Kocaeli Valiliği'ne "Belediye Zabıta Yönetmeliği"ne ilişkin yazı gönderildi.



Yönetmeliğin "Zabıta Memurluğuna Atanma Şartları" başlıklı 13. maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan hükümler ile 14. maddesinin yürütülmesinin Danıştay 12. Dairesinin 20 Ocak 2009 tarihli kararıyla durdurulduğu bildirilen yazıda, "Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( ,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak, sınavın yapıldığı tarihte 25 yaşını doldurmamış olmak" hükümlerinin Danıştay kararıyla durdurulduğunun yer aldığı öğrenildi.



Başkan farklı danışmanı farklı konuşuyor



Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu kendisini torpil için birçok kişinin aradığını söylerken, zabıta alımının, ilgili yönetmeliğin Danıştay'ın iptal etmesi nedeniyle durdurulduğunu, itfaiyeci alımından ise KPSS puanlamasına göre Kocaeli bölgesinden istenilen sayıda eleman alınamayacak olması nedeniyle vazgeçildiğini bildirdi.



Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Polat ise yaptığı açıklamada, İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne 250 kişilik memur alımına ilişkin, 50 kişilik Zabıta memurluğu alımının iptal edildiğini, İtfaiye Daire Başkanlığına alınacak 200 kişilik personel ile ilgili her hangi bir iptalin söz konusu olmadığını kaydetti.



Mart ayı başında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 200 itfaiyeci, 50 de zabıta memuru alacağını duyan işsizler, yurdun dört bir yanından İzmit'e akın etti. Daha önce Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girip puanına da güvenen, Kars'tan Edirne'ye kadar yurdun dört bir yanından işsizler, İzmit'e gelerek kayıt yaptırdı. 15 Mart'a kadar süren kayıtlardan sonra herkes mülakat için beklemeye başladı.



Ancak seçimlerden sonra her şey tersine döndü. Seçimi kazanıp yeniden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan AKP'li İbrahim Karaosmanoğlu, zabıta alımlarından zabıta yönetmeliğinin Danıştay kararıyla iptal edilmesi nedeniyle vazgeçildiğini belirtti. “Zabıta yönetmeliği mahkeme kararıyla iptal edildiğinden dolayı zorunlu olarak iptal etmek zorundayız. Böyle birşey yapsak geçersiz olur. Bize ait olan birşey değil. Danıştay zabıta yönetmeliğini iptal etti. İçişleri Bakanlığı bir yönetmelik çıkardı. Bizim sınav yapmamız geçersiz hale gelebilir. O yüzden iptal ettik” dedi.



Başkan Karaosmanoğlu, 200 itfaiyeci alımını da iptal ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“KPSS'ye girenlerden en yüksek notu alanları tercih etmek zorundayız. Ama biz itfaiyecilerimizin Kocaeli ağırlıklı olmasını istiyorduk. Baktık ki Kocaeli ağırlıklı değil. Kocaeli'den yeterli müracaat varsa değerlendirme yapacağız. Ama şu ana kadar yok. İtfaiyeci alımından da vazgeçtik diyebiliriz.”



Nedeni torpil isteği mi?



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bir başka soru üzerine ise zabıta ve itfaiyeci alımı için kendisini aralarında milletvekillerinin de bulunduğu birçok kişinin aradığını da söylerken, personel alımının durdurulmasının bununla ilgisi olmadığını söyledi.



Karaosmanoğlu, “Beni Başbakan dahi arayabilir. Herkes arayabilir. Milletvekilleri arar. Arayan olur. Kendi hemşerileri. Diyelim ki Kars milletvekili arayıp ‘Bir hemşerimiz var orada’ diyebilir. Bunlar doğal şeyler. Türkiye'de herkesin bildiği şeyler” diyerek ayrıntıya girmek istemedi.