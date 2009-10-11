15 bin kişi sel atığı mallara hücum etti

Evkur mağazaalrının sel sularından zarar görmüş malları indirimli fiyatlardan satışa sunması izdihama neden oldu.



İstanbul’daki selde İkitelli’de bulunan iki deposunda on binlerce parça ürünü zarar gören Evkur, bu ürünler için kurduğu çadıra bir haftada 15 bin müşteri çekti. Evkur Mağazalar Koordinatörü Bülent Koçhisar, “Porselen ve çatal-bıçak takımları çok ilgi gördü. Zengini de geliyor fakiri de” diyor.



Türkiye çapında 50 mağazası bulunan Evkur Alışveriş Merkezleri, İstanbul İkitelli’deki depolarında selden zarar gören malları, şirkete ait inşaatın girişinde oluşturulan çadırda dörtte bire varan indirimli fiyatlarla satışa sundu. Geçen hafta pazar günü, sel sularının doldurduğu depolardan, satılmak üzere inşaatın giriş katına getirilip stoklanmaya başlayan ve etrafı branda çekilen depoda çarşamba günü kampanyalı satış başlatıldı.



Duyuruyu gören geldi



Son 4 günde 10 bini aşkın müşterinin alışveriş yaptığını, bir o kadar da meraklı vatandaşın çadıra uğradığını söyleyen Evkur Mağazalar Koordinatörü Bülent Koçhisar; “Geçen pazar günü satış duyurusunu içeren brandayı çektirdim, aynı saat müşteri akını başladı. Aslında organize satışları çarşamba günü başlattık. Aradaki ilk 3 günde gelenleri de geri çevirmedik. Bağcılar ve Esenler’den de, Ataköy ve Yeşilköy’den de gelen var. Hatta Adapazarı’ndan bir minibüs dolusu müşteri geldi” diyor. Koçhisar, organize satışın başlamadığı ilk 3 günde bile yaklaşık 5 bin kişiye satış yaptıklarını, 1 haftada 15 bin kişiye satış yaptıklarını söylüyor.



Sabah kapışılıyor



Bugüne kadar Evkur’un 35 mağazasının açılışını bizzat organize ettiğini; ancak hiçbirinde böyle bir izdiham yaşamadığını söyleyen Bülent Koçhisar, “Bu tabloyu, bu izdihamı görünce ‘Acaba bu ülkede gerçekten kriz var mı’ diye düşündüm. Doğru fiyatla satılınca kriz yok. Her müşteriye fatura veriyoruz. Porselen ve yemek takımları ile çatal-bıçak takımları kapışılıyor. Elektrik süpürgesi, elektrikli soba, gibi küçük ev aletleri, sabah gelir gelmez 2 saatte gidiyor” diye konuşuyor.



Kırık-eksik tamamlanıyor



Vatandaşlar, satışın yapıldığı inşaatın giriş katında yoğun koku olduğunu söylerken; Bülent Koçhisar, şunları anlatıyor: “Halılar kesinlikle kokmuyor. Halıları yıkama fabrikasında yıkattık. Hiçbir halı kirli, çamurlu değil. Porselen takımlarını da kırık, çatlak, eksik varsa hemen tamamlıyoruz. Porselen ve çatal bıçak takımlarının karton kutuları çürümüş, içinde çamur çıkabiliyor. Vatandaş buna razı; çünkü, dörtte bire varan fiyat avantajı sunuyoruz.”



Elektronik ürünler geliyor



Sel sırasında depolarda 30 bin porselen takımı bulunduğunu aktaran Bülent Koçhisar, şöyle devam ediyor: “Bunun yanında 2 bin LCD ekran TV de, sel sırasında depodaydı. TV’leri, bilgisayarları ve fotoğraf makinalarını ilgili firmalara kontrole gönderdik. Onay gelirse garantili satışa başlayacağız. İkitelli ve Güneşli’deki iki depomuzda onbinlerce ürün vardı. Bu yoğun satışa, izdihama rağmen daha zarar gören ürünlerin yüzde 10’undan biraz fazlasını sattık. 2 hafta daha satışlar sürecek. Televizyonları, dizüstü bilgisayarları ve masaüstü bilgisayarları, fotoğraf makinalarını salı-çarşamba günü satmaya başlayacağız. Garantisiz ürün satmayacağız.”



Jumbolar üçte bir fiyata halılar 40 liraya satılıyor



EVKUR’un çadırında, normalde mağazalarda 300-450 TL’den satılan porselen takımları, yemek takımları 129-189 TL gibi fiyatlara satılıyor. Piyasa fiyatları 130-200 TL aralığında olan halılar ise 40-50 TL’ye, 450 lira olan 12 kişilik 82 parça porselen takımı 150 liraya; 350 liralık yatak örtüleri 80 liraya, 455 liralık Jumbo marka çatal-bıçak takımları 189 liraya satılıyor. Çadırda; LCD ekran televizyonlar, bilgisayarlar ve fotoğraf makinaları Salı veya Çarşamba gününden itibaren satışa sunulacak. LCD ekran TV’ler 500-600 liradan, bilgisayarlar 300 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Mağazalarda 500 TL’ye kadar satılan elektrikli süpürgeler 100-150 TL’den satılıyor.



Sel suyu değen eşyayı kullanmak doğru mu?



İstanbul’da yaşanan sel felaketinden sonra, “Sel sularına lâğım karıştı. Sel suyunun değdiği eşyanın kullanılmaması gerekir” uyarısı yapılmıştı. İkitelli ile Güneşli arasından geçen Ayamama deresinin kenarındaki firmaların depolarında bulunan onbinlerce parça ürün, selde zarar gördü. Evkur Mağazalar Koordinatörü Bülent Koçhisar, ürünlerin üzerindeki çamurla ilgili olarak, “Selden önce deponun önüne peyzaj için toprak yığmıştık. Buradaki toprak, selde içeri girdi. Çamur, deponun önündeki toprak yüzünden.Porselen takımlarının üzerinde bir miktar çamur var. İyice yıkanıp kullanılabilir” diyor.

