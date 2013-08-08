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Ekonomi

15 bin gence yeni iş kapısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek sertifika programıyla özel sektörün ihtiyacını karşılamak üzere CBS uzmanı yetiştirilecek.

08 Ağustos 2013 15:29

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesinin işbirliğiyle düzenlenecek sertifika programıyla, özel sektörün ihtiyacını karşılamak üzere 15 bin coğrafi bilgi sistemi (CBS) uzmanı yetiştirilecek.
Programla, son dönemde dünyada yaygın kullanılan coğrafi bilgi sitemlerinin, kamu ve özel sektörde hızlı ve etkin kullanımının sağlanması için CBS uzmanı yetiştirilecek. Sertifika programıyla, 15 bin gencin özel sektör ve kamu kurumlarında istihdamına imkan sağlanacak.
Eğitimlerle, coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim sistemleri konusunda veri yönetimi, stratejisi ve tekniklerine sahip, analitik düşünen, hızlı karar veren ve sorun çözen elemanlar yetiştirilecek. Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, CBS operatörü ve uzmanı meslek standartlarını ve yeterliliklerini belirlemek üzere protokol de imzaladı.
Programa, CBS operatörlüğü için tapu kadastro, harita ve kadastro gibi bölümlerden en az ön lisans mezunu olanlar başvurabilecek.
CBS uzmanlığı için de harita, jeofizik, jeoloji, inşaat mühendisliği, şehir planlama, peyzaj mimarlığı, coğrafya bölümlerini bitiren lisans mezunları başvuru yapabilecek.

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