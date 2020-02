15 bin dolarlık fildişi tespih ilgi odağı oldu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği ‘Dua Taneleri’ tespih sergisi izleyenlere kapılarını açtı. Sergide yer alan, 15 bin dolar değerindeki, fildişinden yapılmış, her bir tanesinde Allah\'ın 99 isminden birinin yazılı olduğu, 14 ayar altınla işlenmiş 99\'luk tespih ilgi odağı oldu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Bursa Vakıf Kültürü Müzesi\'nde açılışı yapılan ve tespih üreticileriyle koleksiyonerlerini bir araya getiren sergi, birçok eseri izleyenlerin beğenisine sundu. Sergi açılında konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Koordinatörü Yaşar Elmas, yoğun ilgi gören serginin bir ay boyunca açık kalacağını belirterek, \"Burada koleksiyonerler ve bu işin ustaları hem tespihlerini getirdiler, hem de bu işin nasıl yapıldığını anlattılar. Çok büyük bir ilgi vardı. Bu sergi 30 gün devam edecek. Bu süre içerisinde tüm tespih severleri mutlaka müzemize davet ediyoruz. İnşallah bu tür sergilerimiz Büyükşehir Belediyemiz himayelerinde devam edecektir\" dedi.

163 TESPİH SERGİLENİYOR

Tespih üreticilerinden Hüseyin Çelik, İbrahim Karaerkek ile koleksiyoner Turgut Çakar, Hüseyin Hüsnü Abaş, Ömer Yıldız, Hidayet Ergün, Hüseyin Şanlı ve merhum İbrahim Benlioğlu\'na ait toplam 163 tespihin yer aldığı sergi çok farklı özellikteki ürünleri bir araya getirdi.

DEĞERİ 15 BİN DOLAR

Tespih üreticisi olan Fırat Karakoç sergide en değerli parçanın fildişinden yapılmış olan tespih olduğunu belirterek, \"Hüseyin ustamızın yaptığı fildişi bir tespihimiz var. Oyma işçilik ve altın işlemeli. 15 bin dolar değerinde bir tespih. Her bir tanesinde Allah\'ın 99 isminden birinin yazılı olduğu, 14 ayar altınla işlenmiş 99\'luk tespih ilgi odağı oldu. Burada görülmeye değer çok fazla tespih var. Osmanlı dönemine ait 3 yüzlük, 5 yüzlük 9 yüzlük zikir tespihleri var. Her yerde görülemeyecek, bulunamayacak çok önemli eserler\" ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Faruk Turan sergide birçok farklı tespih bulunduğunu belirterek, \"Güzel bir sergi olmuş. Osmanlı dönemine ait çok eser var. Çeşit çeşit tespihler var. Osmanlı, Kehribar, Fildişi... Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.



FOTOĞRAFLI