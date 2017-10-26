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15 askerin şehit edildiği saldırının 2 numaralı sanığı savunma yapmadı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 17 Aralık 2016 tarihinde askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı terör saldırısında 15 askerin şehit edilmesiyle ilgili davanın üçüncü gününde, davanın 2 numaralı sanığı olan 36 yaşındaki Kenan Çiçek, Kü

26 Ekim 2017 14:28

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 17 Aralık 2016 tarihinde askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı terör saldırısında 15 askerin şehit edilmesiyle ilgili davanın üçüncü gününde, davanın 2 numaralı sanığı olan 36 yaşındaki Kenan Çiçek, Kürtçe savunma yapmak istediğini söyledi. Tercüman yardımı ile verdiği ifadede iddianamenin kendine gelmemesi nedeniyle savunma yapmayacağını söyledi.
Kayseri 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bu hafta başlayan ve her gün devam edilen, 13 tutuklu sanık ve 7 tanığın dinlendiğini davaya bugün de devam edildi. Davanın ilk 3 gününde saldırı öncesi \"Kayseri\'ye gelerek keşif yapan, kroki çizen, bombalı saldırgan Kasım Yıldırımçakar\'ı Adana\'dan Kayseri\'ye gönderdiği belirtilen, saldırada kullanılan bombayı muhafaza eden, bombalı eylemde aracı temin ettiği ifade edilen davanın 2 numaralı sanığı Kenan Çiçek, Kırıkkale F Tipi cezaevinden getirilerek hazır edildi. Çiçek, iddianamenin kendine ulaştırılmadığını anlatırken, \"Kendimi daha iyi ifade edebilmek için ifademi Kürtçe vereceğim\" dedi. Bunun üzerine yeminli tercüman çağırıldı  Çiçek, ifadesinde şöyle dedi:
\"5-6 saatlik yoldan geliyorum. Dün akşam gardiyan yarın mahkememin olduğunu söyledi. İddianame elime geçmedi. İddianameyi okuduktan sonra detaylı savunma yapmak için zaman talep ediyorum.\"
Mahkeme heyeti tutuksuz sanıkların dinlenmesi SEGBİS sisteminden dinlenmesi için duruşmayı saat 14.00\'e erteledi.

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